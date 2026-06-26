2 cm de grêle au sol au Lac-Saint-Jean

Alors que l’été peine à s’installer, la région demeure aussi en proie non seulement à d’abondantes pluies mais aussi à des phénomènes météorologiques dont plusieurs se passeraient volontiers.

C’est ainsi que les municipalités de Larouche et Saint-Nazaire ont été particulièrement touchées par les orages de fin de journée jeudi, alors qu’elles ont vu tomber l’équivalent de 2 cm de grêle au sol, donnant momentanément un décor d’hiver en plein été.

Les soudaines précipitations ont eu aussi comme effet de ralentir la circulation à certains endroits, alors que plusieurs automobilistes ont dû s’immobiliser sur l'accotement de la route 170, comme le mentionne TVA Nouvelles Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aucun dommage majeur n’a été signalé.