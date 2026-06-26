SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 26 juin 2026

Faits divers

Temps de lecture : 27s

2 cm de grêle au sol au Lac-Saint-Jean

Le 26 juin 2026 — Modifié à 10 h 18 min
Par André Deschênes - CKAJ 92,5

Alors que l’été peine à s’installer, la région demeure aussi en proie non seulement à d’abondantes pluies mais aussi à des phénomènes météorologiques dont plusieurs se passeraient volontiers.

C’est ainsi que les municipalités de Larouche et Saint-Nazaire ont été particulièrement touchées par les orages de fin de journée jeudi, alors qu’elles ont vu tomber l’équivalent de 2 cm de grêle au sol, donnant momentanément un décor d’hiver en plein été.

Les soudaines précipitations ont eu aussi comme effet de ralentir la circulation à certains endroits, alors que plusieurs automobilistes ont dû s’immobiliser sur l'accotement de la route 170, comme le mentionne TVA Nouvelles Saguenay-Lac-Saint-Jean. Aucun dommage majeur n’a été signalé. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Arrestation du fugitif All Boivin en Espagne
Publié à 11h08

Arrestation du fugitif All Boivin en Espagne

Selon des informations obtenues par Radio-Canada, All Boivin, considéré jusqu’à récemment comme l’un des fugitifs les plus recherchés au pays, aurait été arrêté en Espagne. L’homme était en cavale depuis février 2023, échappant jusque-là aux autorités. All Boivin faisait déjà face à plusieurs chefs accusations, auxquelles se sont ajoutés ...

LIRE LA SUITE

Des convois de pièces surdimensionnées sur les routes jusqu’à l’automne
Publié hier à 11h30

Des convois de pièces surdimensionnées sur les routes jusqu’à l’automne

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) prévient la population que des transports de pièces surdimensionnées circuleront régulièrement sur le réseau routier du Saguenay–Lac‑Saint‑Jean entre la fin juin et la fin octobre 2026. Ces opérations pourraient entraîner des fermetures temporaires de voies, de bretelles ou de routes, tant ...

LIRE LA SUITE

Coupure d’eau sur l’avenue du Pont Sud à Alma
Publié le 22 juin 2026

Coupure d’eau sur l’avenue du Pont Sud à Alma

La Ville d’Alma informe les citoyens qu’une interruption temporaire du service d’eau potable est prévue sur l’avenue du Pont Sud, ce lundi, à compter de 9 h 30. La coupure, qui devrait durer environ quatre heures, est nécessaire en raison de travaux en cours dans le secteur. Selon les informations transmises par la municipalité, l’intervention se ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES