La clinique de physiothérapie d’Alma recherche un(e) agent(e) à l’administration et à l’accueil

La Clinique de physiothérapie d’Alma recherche une personne discrète et professionnelle, orientée vers le service-patient, pour assurer le bon fonctionnement de la clinique et offrir un service de qualité à sa clientèle. Si vous aimez travailler dans un milieu convivial et bienveillant, nous voulons vous rencontrer !

RESPONSABILITÉS

Accueillir et informer les patients avec courtoisie et professionnalisme

Répondre aux appels et aux courriels rapidement et efficacement

Gérer les rendez-vous et recueillir les informations des patients

Vérifier les comptes à recevoir et traiter les paiements

Effectuer les réclamations aux assureurs

Comptabiliser la petite caisse et effectuer les dépôts

Gérer les commandes et les inventaires de fournitures

Soutenir l’équipe en physiothérapie et en ergothérapie

Tâches relatives à l’ouverture et à la fermeture de la clinique

PROFIL RECHERCHÉ

Expérience préalable en administration ou réception (Atout)

Résistance au stress et rigueur

Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément avec attention aux détails

Maîtrise des outils de la suite M365 (SharePoint et Word)

CONDITIONS ET AVANTAGES

Salaire selon expérience

Horaire flexible selon l’achalandage et les périodes de vacances

Assurances collectives avec contribution de l’employeur

Formation continue au besoin

Activités sociales et d’équipe

Café offert et vêtements de travail fournis

Environnement de travail agréable et collaboratif

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Les heures peuvent variées pendant la période des vacances.

La personne peut être appelée à remplacer le personnel administratif pour des congés ponctuels au courant de l’année.

Les heures peuvent variées selon l’achalandage.

POUR POSTULER

Faites parvenir votre CV et une lettre de motivation avant le mercredi 19 février, 17h à info@monphysio.com.