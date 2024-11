De nouvelles ressources pour un meilleur encadrement chez les Satellites d’Alma 

Gros changement chez Les Satellites d’Alma, qui offre maintenant un meilleur encadrement auprès de ses entraineurs et de ses patineurs. Le club de patinage de vitesse a recruté en début de saison trois entraineurs d’expérience dans le but d’appuyer les entraineurs en poste et contribuer au développement des patineurs.

Jérémy Bonneau, Marie-Ève Drolet et Benjamin Martin se sont ainsi joints au club cette année. Les deux premiers ont performé à de très hauts niveaux durant leur carrière de patineurs, faisant notamment partie de l’équipe nationale canadienne pendant de nombreuses années. Quant au troisième il a longtemps été entraineur chez les Satellites.

« On veut s’assurer que nos patineurs aient tout ce dont ils ont besoin pour se développer. Ces trois personnes que nous sommes allés chercher vont occuper un poste de conseiller technique. Leur rôle est de venir sporadiquement aux entrainements et de regarder comment ça se passe. Ils ne seront pas sur la glace, ils vont rester dans les estrades, mais ils vont voir les entrainements d’un autre œil. Et grâce à leur expérience et leur vision externe, ils vont pouvoir conseiller les entraineurs sur les choses à travailler », explique le président du club, Steeve Tremblay.

L’arrivée de ces trois conseillers techniques permettra également de stabiliser le club, selon Steeve Tremblay.

Avec le roulement d’entraineurs, ces trois nouvelles ressources permettront de garder une ligne directrice dans le développement des patineurs.

« Dans les deux ou trois dernières années, on a plusieurs de nos entraineurs qui ont quitté le club. Certains partent pour le travail, d’autres ce sont des jeunes aux études qui s’en vont une fois leurs années de cégep terminées. D’avoir un groupe de conseillers techniques nous permet de garder une stabilité dans la qualité du développement. »

Clientèle en santé

Les Satellites d’Alma ont retrouvé leur air d’allée en ce qui concerne les inscriptions.

Après quelques années plus difficiles en ce qui a trait au nombre de patineurs à la suite de la pandémie, le club a récupéré ses acquis.

Pour le volet de l’école de patin, toutes les places disponibles ont été comblées pour cet automne. Ce sont ainsi 40 jeunes qui s’initient au patin grâce aux conseils des patineurs des Satellites.

Chez les patineurs de vitesse, le club compte sur un groupe intermédiaire de 25 jeunes, ainsi que d’un groupe de 15 patineurs de niveau avancé.

Compétition

Le club sera l’hôte d’une compétition régionale qui aura lieu au Centre Mario-Tremblay le 23 novembre prochain.

Les sept clubs de la région, plus le club de Baie-Comeau, seront présents. On devrait donc compter sur tout près de 120 jeunes patineurs qui seront en action cette journée-là.