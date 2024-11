Travaux liés aux infrastructures sportives extérieures 

Une vague de travaux de construction de nouvelles infrastructures sportives extérieures a été lancée à Alma. Deux nouvelles patinoires extérieures seront aménagées d’ici le début de l’hiver sur le territoire, de même qu’un nouveau terrain de tennis et quatre terrains de pickleball.

Tout d’abord, une nouvelle patinoire sera construite à l’extérieur du pavillon Édouard-Moffatt, dans le secteur d’Isle-Maligne.

La patinoire sera entourée d’un anneau de glace qui permettra un accès direct aux vestiaires du pavillon.

La patinoire sera accessible toute l’année, alors que l’été, il sera possible notamment de jouer au dek hockey, tout comme l’installation dans le quartier Saint-Pierre.

De plus, le printemps prochain, d’autres travaux auront lieu sur ce terrain afin d’y aménager également de nouveaux espaces, dont un parcours Ninja avec un module de jeux.

La construction de cette patinoire représente un investissement de 64 000 $.

À Saint-Cœur-de-Marie, désirée depuis plusieurs années, une nouvelle patinoire extérieure verra également le jour dans les prochaines semaines.

Tout comme la nouvelle patinoire extérieure du pavillon Édouard-Moffatt, la patinoire de Saint-Cœur-de-Marie sera accessible tout au long de l’année.

L’investissement pour la construction de cette patinoire est de 123 389 $.

« Par ailleurs, les élus entériné l’achat de bandes de patinoires avec filets aux extrémités, permettant une installation permanente, auprès du fournisseur Agorasport pour un montant de 30 617 $. La patinoire devrait être accessible dès cet hiver », fait savoir la responsable aux communications à la Ville d’Alma, Claudia Madore.

Parc Cristal

Enfin, des travaux pour la construction d’un nouveau terrain de tennis et de quatre nouveaux terrains de pickleball au parc Cristal débuteront dans les prochaines semaines.

« Le contrat est de 65 516 $ pour les travaux de réfection du terrain de tennis du parc Cristal. Les terrains étaient très défraichis et des améliorations s’imposaient. Ce contrat couvre le démantèlement, la fourniture et l'installation de nouvelles clôtures. L'installation des clôtures précèdera la réfection complète du terrain de tennis et l’ajout de terrains de pickleball. »

Le contrat sera donné dans les prochaines semaines. Les terrains seront prêts à accueillir les premiers utilisateurs à l’été 2025.