La Wodstock Endurance, pour une première fois au Centre multisport

Avis aux sportifs de tous les niveaux: le Centre Murph Fitness organisera une course d’endurance de style « HYROX », la Wodstock Endurance, le 3 mai prochain au Centre multisport d’Alma.

La course HYROX, dont la Wodstock Endurance est une variante, consiste en un parcours de 8 km le long duquel, à chaque kilomètre, les participants doivent s’arrêter pour réaliser un exercice particulier à une station d’entraînement fonctionnel.

La Wodstock Endurance est une variante de la HYROX dans la mesure où trois des huit exercices fonctionnels y ont été remplacés par des exercices alternatifs, expliquent les copropriétaires de Murph Fitness, Camil Morin et Jean-Mikael Desmarais.

Alors que les courses HYROX se tiennent généralement dans de grandes villes, ces derniers souhaitent exporter ce concept, qui compte par ailleurs de plus en plus d’adeptes, dans leur ville, à Alma.

« Nous sommes allés en voir une [course HYROX] à Toronto récemment pour voir comment ils faisaient, prendre des notes, et nous préparer. Nous, on aime vraiment ça, et on veut que les gens d’ici puissent aussi profiter d’une course comme ça parce qu’on sait que HYROX ne viendra jamais ici », explique Camil Morin.

Les organisateurs souhaitent attirer au moins 300 compétiteurs de la région ainsi que de l’extérieur. Selon eux, le Centre multisport pourrait en accueillir plus de 600. L’inscription est gratuite. Soixante-quinze personnes se sont déjà inscrites. Pour leur emboîter le pas: www.facebook.com/events/1620074622263364.

Inclusif

Camil Morin et Jean-Mikael Desmarais se sont fait un point d’honneur de rendre la Wodstock Endurance inclusive, ce qu’ils ont notamment fait en créant dix catégories.

« On veut que tout le monde puisse participer, alors on a des catégories pour tous les niveaux et les groupes d’âge », soutient Jean-Mikael Desmarais.

Grâce à l’espace qu’offre le Centre Multisport, plusieurs commanditaires pourront avoir des kiosques lors de l’évènement.

Il est question d’étendre la Wodstock Endurance au vendredi 2 mai afin d’y tenir une course destinée au milieu scolaire, mais cela est encore incertain pour le moment