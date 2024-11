Une première saison d’adaptation sous la nouvelle administration 

Avec une toute nouvelle administration en place, la saison estivale 2024 au Mont Lac-Vert se sera déroulée sous le signe du changement et de la consolidation des fondations de la station. Si le début de la saison a été plus compliqué, les usagers ont pu connaitre une belle saison malgré tout.

« Il y a eu de la grogne en début de saison, les choses n’allaient pas aussi rondement que nous l’avions espéré. Le problème, c’est que nous avons pris en charge des tâches qui étaient auparavant données à des sous-traitants. Mais si on veut que ça aille mieux dans le futur, on se doit de prendre ces tâches en charge et bâtir là-dessus. Ça nous a donc demandé un temps d’adaptation, mais à partir de la mi-saison, jusqu’à la fin de la saison d’automne, nous n’avons eu que des échos positifs de la clientèle », commente le directeur général du Mont Lac-Vert, Jean-Christophe Guern.

La prise en charge de ces tâches représente, selon ce dernier, une grande fierté à l’interne, en particulier du fait que la station a pu arriver à proposer une qualité de services au même niveau qu’auparavant.

La nouvelle administration a également dû, duraant ce premier été, respecter les engagements qui avaient été pris sous les anciennes administrations. Plusieurs projets, comme l’accueil de la Coupe Québec, par exemple, ont dû être livrés.

« Il y a eu trois grands évènements qui avaient été prévus avant que j’arrive en place. Il y a eu la Coupe Québec, il y a eu la finale du circuit Marin Wildside Enduro et la Féérie des couleurs. Ce sont trois évènements qui se sont super bien déroulés et qui ont attiré ensemble des milliers de personnes sur le site. On est époustouflés du succès de tout ça. »

Concernant l’achalandage total durant les saisons d’été et d’automne, les chiffres ne sont pas encore connus. Mais selon M. Guern, ils devraient ressembler à ceux de l’an dernier.

« Si l’objectif était de livrer la marchandise comme à l’habitude, on peut dire que nous avons réussi. Mais on a beaucoup d’ambition, donc on est loin d’avoir atteint ce qu’on vise en termes d’achalandage de la montagne. L’objectif, d’ici environ trois ans, serait d’avoir quatre à cinq fois plus d’usagers. »

Fondations

Jean-Christophe Guern souligne que pour l’instant, la nouvelle administration est beaucoup plus en mode observation et consolidation des fondations de la station. Les projets d’envergure n’arriveront que dans quelques années.

« On travaille à avoir des fondations solides avant d’aller de l’avant. Donc on a rénové toute la remontée mécanique principale. Elle garde le même look, mais tout le système mécanique a été refait, et les utilisateurs devraient voir une grosse différence. On a réparé les canons à neige, on a retravaillé la pente-école et nous refaisons le système informatique, notamment pour la vente de billets. »

De plus, le menu de la cafétéria a été complètement revisité, de même que ses heures d’ouverture, qui ont été élargies. Le Pub St-Bernard, quant à lui, devient un resto-pub avec de nouveaux produits offerts et un service de restauration de type bistro.

« Les usagers ne verront pas beaucoup de différences dans le produit global, mais nous avons solidifié nos infrastructures pour bâtir dessus dans les prochaines années. »