C’est jour de compétition au Centre Mario-Tremblay

C’est journée de compétition aujourd’hui au Centre Mario-Tremblay d’Alma. Les 7 clubs de patinage de vitesse de la région sont réunis jusqu’à 16h30 ce samedi dans le cadre de la deuxième compétition régionale de la saison.

C’est un total de 122 patineurs qui participent à l’évènement aujourd’hui. Une participation énorme selon le président du club Satellites d’Alma, hôte de la compétition, Steeve Tremblay.

« C’est pas mal l’une des plus grosses participations qu’on peut avoir sur le circuit régional. Et pour notre club, les Satellites, on a 18 patineurs qui participent à la compétition, ce qui est vraiment bon », commente-t-il.

Les patineurs ont la chance de compétitionnée devant des estrades remplies, alors que les parents, la famille et les amis sont venus les encourager. L’ambiance sur la grande glace du Centre Mario-Tremblay est électrisante.

Durant la journée, tous les patineurs participeront à un total de six courses, divisées dans trois distances de course différentes.

« On est vraiment content de la façon que tout se déroule aujourd’hui. On a une forte participation bénévole aussi. On n’a pas moins de 50 bénévoles qui ont travaillé à rendre cette journée possible, en plus de plusieurs dizaines d’autres personnes qui se sont impliquées. »