Courir au profit de la Moisson d’Alma 

C’est le 15 décembre prochain qu’aura lieu la 13e édition du Jogging du Père Noël. L’évènement, qui a pour but d’amasser des denrées non périssables au profit de la Moisson d’Alma, se déroulera au Parc Falaise, à Alma, de 10h à midi.

À nouveau cette année, 55 bacs ont été remis dans des entreprises afin d’aller chercher encore plus de denrées. L’an dernier, lors de l’instauration de cette pratique, le nombre de denrées amassées a énormément augmenté.

« En allant porter des bacs comme ça dans les entreprises, on les incite encore plus à faire des dons de denrées, et les gens qui y travaillent participent davantage », commente le président de l’évènement, Marc Villeneuve.

Il y a deux ans, c’est un peu plus de 30 000 $ en argent et en denrées qui avaient été récoltés. L’an dernier, avec l’arrivée des bacs, c’est près de 52 000 $ en argent et en denrées qui ont été amassés.

D’autres facteurs influent sur cette large augmentation, mais les bacs ont eu un gros impact selon Marc Villeneuve.

L’implication depuis quelques années de Rio Tinto et du Syndicat des travailleurs et travailleurs Énergie électrique nord (STEEN) aide grandement aussi aux succès du Jogging du Père Noël.

« Quand on a commencé le Jogging du Père Noël, on ramassait environ 2 000 à 3 000 $ par année. Et avec le temps, ça vraiment grossi et pris de l’ampleur. Les gens se sont mis à participer en plus grand nombre, et les dons ont aussi augmenté. Et depuis que Rio Tinto et STEEN s’impliquent, les récoltes que nous faisons ont passé à un tout autre niveau. Nos gens travaillent très forts de leur côté afin d’aller chercher le plus de dons dans leur milieu. »

Cette année, les organisateurs espèrent pouvoir encore augmenter le nombre de denrées et d’argent récoltés, notamment en raison des demandes alimentaires qui se font de plus en plus nombreuses.

Déroulement

On ne change pas une formule gagnante. Le Jogging du Père Noël revient cette année dans la même formule que l’an dernier, avec un parcours de 1 km au Parc Falaise d’Alma.

Les festivités débuteront tout près de la passerelle, et les participants la traverseront en direction du centre-ville. Ils longeront le boulevard des Cascades jusqu’au pont Saint-Joseph, et reviendront au point de départ.

Entre 200 et 250 personnes environ sont attendues encore cette année.