Les Jeannois dominent malgré beaucoup d’adversité

En troisième position au classement, à seulement cinq points du premier rang et avec trois matchs en main, les Jeannois du Collège d’Alma, en Division 1 (D1) partent la tête tranquille pour la pause du temps des fêtes. Malgré de nombreuses blessures, l’équipe dirigée par Pascal Hudon a su faire preuve de caractère dans la première moitié de la saison.

« C’est certain qu’au niveau des statistiques, je suis content. Même si le focus n’est pas sur le classement. L’important, c’est d’aller gagner des matchs, et sur ce point, je suis fier de voir qu’on n’a jamais collé deux défaites de suite jusqu’à maintenant », mentionne d’entrée de jeu l’entraineur-chef des Jeannois.

Ce dernier se réjouit du caractère de son équipe, qui a su traverser avec brio l’adversité rencontrée dans les 19 premières parties de la campagne.

« Je ne me souviens pas d’avoir déjà eu autant de blessés dans mon équipe en même temps. J’ai eu des fins de semaine où il me manquait sept joueurs réguliers dans mon alignement. On a joué des matchs à seulement quatre défenseurs, dont certains qu’on venait de rappeler du D2. Ça prouve que même dans l’adversité, les gars sont capables de bien performer. »

Pascal Hudon donne crédit à tous ces joueurs pour avoir relevé le défi dans cette adversité. Avec près d’une dizaine de joueurs à leur année recrue avec les Jeannois, plusieurs d’entre eux ont dû occuper rapidement un rôle beaucoup plus grand que ce qui leur était destiné cette saison.

« Ç’a permis d’avoir de bonnes évaluations sur les individus. Ils vont avoir appris à se développer plus rapidement, et ils ont prouvé qu’ils peuvent accepter de plus grands rôles quand on a besoin d’eux. »

Jeu défensif

Même si les Jeannois ont un alignement très talentueux offensivement, c’est par le jeu défensif et sans la rondelle qu’ils ont réussi à connaitre beaucoup de succès jusqu’à présent cette année.

Alma est la 2e équipe dans le circuit à avoir accordé le moins de buts à ses adversaires.

« On a réussi à bien faire progresser notre jeu sans la rondelle, mais ça pourrait être encore mieux. On a des joueurs offensifs très talentueux qui trouvent les moyens de marquer des buts, mais après les fêtes, le jeu va se resserrer encore plus. Donc notre objectif, c’est de resserrer notre jeu défensif aussi. Si on est bon dans cet aspect du jeu, ça nous permet d’aller chercher la rondelle plus vite, d’avoir la possession du disque plus longtemps et faire parler notre talent offensif. »

Les Jeannois reprendront l’action le 11 janvier, dans un doublé contre les Nordiques du Collège Lionel-Groulx, au Centre Mario-Tremblay d’Alma. Les Nordiques occupent la première position au classement.