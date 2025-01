Une 32e édition record pour le Comité Superbowl d’Alma

Le Comité Superbowl d’Alma continue de battre des records. Lors de sa 32e édition qui aura lieu le 9 février prochain, le comité remettra plus de 43 000 $ au football scolaire d’ici.

C’est plus de 3 000 $ de plus que ce qui avait été remis lors de la dernière édition en 2024. De telles sommes d’argent peuvent être remises dans le football local grâce au dynamisme des membres du conseil d’administration du comité, en plus de la réponse exceptionnelle des partenaires sollicités.

À nouveau cette année, tout cet argent sera injecté dans l’achat d’équipements, dans les uniformes et dans l’amélioration des infrastructures football.

Et comme à chaque édition, le Comité Superbowl d’Alma comptera sur un joueur invité ainsi qu’un président d’honneur.

L’ancien porte-couleurs des Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour, Zachary Bouchard, est le joueur invité de cette 32e édition. Ce dernier joue actuellement pour le Vert et Or de l’Université de Sherbrooke au poste de porteur de ballon.

« Je tiens à remercier les membres du comité organisateur d'avoir pensé à moi. C'est réellement un honneur pour moi de servir de modèle pour de jeunes étudiants athlètes et de redonner à ma communauté ce que j'ai eu comme opportunité quand je suis passé par là. Merci aux partenaires et aux membres du comité organisateur pour vos efforts colossaux qui font de cette soirée un événement unique au Québec », mentionne Zachary Bouchard.

Le rôle de président d’honneur a quant à lui été confié à Yannick Tremblay, copropriétaire de Tremblay Assurance.

« Étant un très grand amateur de football qui n'a manqué aucun Super Bowl depuis 30 ans, je n'ai pas hésité à accepter cet honneur. Aussi, pour avoir pratiqué ce sport dans les années 80, je ne pouvais refuser cette présidence. Ce sport d'équipe m'a permis avant tout de réaliser à quel point la contribution de chacun influence le succès collectif, ce qu'il est très important de comprendre quand on est jeune. Nous pouvons être fiers de notre football à Alma. Nous avons un environnement et accompagnement de haut niveau avec la grande famille des Lynx », déclare le président d'honneur.

C'est donc un rendez-vous pour cette 32° édition, le dimanche 9 février à La Cage d’Alma.