Lysanne Richard fait un retour à 43 ans 

À 43 ans, la plongeuse de haut vol originaire de Saguenay, Lysanne Richard, effectue un retour à la compétition sur le circuit mondial. Après une absence de cinq ans, elle a participé en décembre dernier au Winter Festival International de Fort Lauderdale, en Floride, récoltant deux médailles d’or au passage.

C’est un retour qui fait un grand bien à la pionnière canadienne en plongeon de haut vol, pour qui la pause de cinq ans n’était pas prévue.

« Ma dernière compétition remonte à avant la pandémie. Je n’avais jamais assumé que j’arrêtais ma carrière de plongeuse. Donc en raison de la pause forcée par la pandémie, je me suis développé plein d’autres projets autour du plongeon, et je suis tombé en amour d’une nouvelle façon avec mon sport. Je n’avais plus le temps pour m’entrainer à temps plein. Mais j’ai réalisé que la compétition me manquait, et j’ai vu depuis mon arrêt le sport se développer énormément. J’enviais un peu les nouvelles conditions, et ce n’était pas un beau feeling. Donc j’ai décidé d’embarquer et de me relancer là-dedans », raconte Lysanne Richard.

Au moment où la Saguenéenne a arrêté la compétition, elle était encore l’une des seules plongeuses de haut vol au Canada. Aujourd’hui, le bassin s’est beaucoup développé et le pays compte même sur une équipe nationale.

« La compétition en Floride m’a permis de me faire une place sur l’équipe nationale. C’était important pour moi de rembarquer dans ce sport et suivre le processus de qualification et de standards de performance. Je ne voulais pas profiter de mon passé pour intégrer l’équipe. »

Expérience

À 43 ans, Lysanne Richard est l’une des plongeuses les plus âgées sur le circuit mondial. Il est plutôt rare de voir des athlètes dans les sports acrobatiques ou de contacts être encore actifs dans la quarantaine.

« La moyenne d’âge actuellement sur le circuit, c’est le début vingtaine ! J’avais une crainte en recommençant que ça n’aille pas bien et de passer pour la has been qui tente un retour. Mais j’ai senti que j’avais encore pleinement ma place. »

Lysanne mentionne ne pas avoir régressé dans ses capacités physiques.

« J’ai encore le même niveau de flexibilité, et dans tous les entrainements, on ne remarque pas de baisse de performances dans rien. Même qu’on voit des améliorations, et une chance, sinon je ne serais pas autant de calibre face aux nouvelles plongeuses. »

Compétitions

Le calendrier de compétitions pour 2025 demeure encore assez flou pour Lysanne Richard. Si au moins deux coupes du monde s’en viennent pour elle plus tard dans l’année, il reste encore des points d’interrogation sur certains évènements majeurs.

Comme elle n’a pas participé à de compétition l’an dernier, elle ne s’est pas qualifiée pour les évènements majeurs, comme le Championnat du monde en début d’été, ainsi que les compétitions du circuit Red Bull.

« Plongeons Canada travaille avec moi pour essayer d’avoir une invitation exceptionnelle, puisque j’ai les standards, que je suis sur l’équipe nationale, et vu mon passé de compétitions. Mais on ne sait pas ce que ça va donner. Même chose pour le circuit Red Bull. En attendant, je m’entraine comme si j’allais y participer. Sinon, je vais faire les compétitions nécessaires pour me qualifier pour 2026. »