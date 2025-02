La saison de course à pied est officiellement lancée à Saint-Bruno 

La saison de courses à pied 2025 de la Coupe Autocar Jeannois est officiellement lancée. Le premier évènement de la saison, La René-Couture de Saint-Bruno, s’est tenu le 22 février dernier.

À nouveau cette année, les responsables du circuit s’attendent à voir le nombre de coureurs augmenter légèrement sur les différentes lignes de départ.

« Ce qu’on vit présentement, c’est qu’on perd chaque année environ une dizaine de coureurs plus vieux. Mais on a toujours des groupes de jeunes un peu plus nombreux qui les remplacent. Pour cette raison, on n’augmente pas aussi vite le nombre de coureurs qu’on voudrait, mais chaque saison, on remarque environ une hausse de 3 % de participants sur les lignes de départ », explique le président de la Coupe Autocar Jeannois, Mario Boily.

C’est plus d’une centaine de participants qui ont couru lors du premier évènement de la saison à Saint-Bruno. Pour la plupart d’entre eux, il s’agissait d’un bon défi en préparation d’une course majeure.

« On a la course des Pichous le 8 mars, où nous attendons plus de 2 800 coureurs. Pour certains d’entre eux, la course à Saint-Bruno a servi de test quant à leur préparation aux Pichous, ils se sont remis dans le rythme de course un peu. »

Calendrier

Le calendrier de courses pour 2025 demeure sensiblement le même que celui de 2024.

À nouveau cette année, ce sont 20 courses qui seront présentées sur le circuit régional. Ce sont les mêmes évènements que l’an dernier également. Les seuls changements à noter sont les dates de différents évènements.

« On a voté que 20 courses en une saison, c’était suffisant. Ça fait beaucoup, et il n’y a pas vraiment d’équivalent non plus ailleurs dans la province, on se démarque avec le nombre de courses présentées ici. Et les coureurs apprécient la formule, donc on ne change pas. »

Pointage

Le nouveau système de pointage instauré l’an dernier sera de retour cette saison. Celui-ci avait été bien apprécié par les coureurs.

Rappelons qu’auparavant, plus un coureur participait à des courses, plus il accumulait des points. Ainsi, à la fin de la saison, les coureurs ayant eu le plus de participations remportaient des prix.

« Là où c’était un problème, c’est que plusieurs des meilleurs coureurs ne font que cinq ou six courses dans la saison. Donc on ne récompensait pas nécessairement les plus rapides. »

Maintenant, afin de récompenser les meilleurs coureurs de la saison, ce sont les cinq meilleurs temps des coureurs qui seront pris en compte.

Et pour ceux qui participent à plus de courses, ils accumulent des points bonis qui leur donnent plus de chances de remporter des prix en tirage au gala de fin de saison.