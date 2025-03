De retour pour une troisième année sous une formule améliorée 

Les joueurs des Voyageurs de Jonquière, Jean-Benoît Simard-Gagnon et Marc-Alexandre Guérin, reviennent pour un troisième été de suite avec leur camp de jour sportif JBMA, proposé aux jeunes de 7 à 12 ans. Face à la grande demande pour ce camp, la formule a été développée cette année sur plusieurs semaines à Saguenay, en plus de prendre de l’expansion du côté du Lac-Saint-Jean.

L’an dernier, le camp de jour était d’une durée de trois semaines seulement à Saguenay, ainsi que d’une semaine du côté de Dolbeau-Mistassini. Pour cet été, le camp se tiendra sur six semaines à Saguenay, deux semaines à Dolbeau-Mistassini et d’une semaine à Alma.

« La demande est vraiment forte, donc on ajoute plusieurs semaines de camp cette année. C’est un plaisir pour nous aussi de retourner à Dolbeau, le baseball est en relance là-bas et c’est une belle opportunité pour nous de participer à ça. On ajoute une semaine de camp aussi à Alma, il n’y a pas de service comme le nôtre actuellement dans ce secteur, donc on commence en proposant seulement une semaine pour tester la demande », commente Jean-Benoît Simard-Gagnon.

Les fondateurs du camp de jour JBMA s’attendent à accueillir près de 40 jeunes par semaine, soit la capacité maximale possible.

Face à l’ajout de plusieurs semaines de camp, les forfaits d’inscription ont été ajustés. Il est ainsi possible de s’inscrire pour le nombre de semaines souhaitées.

Multisports

Initialement lancé comme un camp de jour dédié à la pratique du baseball, le camp JBMA prend une tournure multisports cette année à Saguenay.

Si à Alma et Dolbeau-Mistassini, le baseball demeure au centre des activités, à Saguenay, une semaine sur deux sera dédiée au baseball, l’autre semaine à un autre sport.

Ainsi, sur les six semaines de camp à Saguenay, quatre devraient être consacrées au baseball, une semaine au dek hockey et l’autre semaine, et bien les jeunes pratiqueront un sport différent chaque jour.

« Dans les deux premières années, on pratiquait le baseball le matin, et les après-midis, on faisait un autre sport. Cette année, on développe davantage cette idée en consacrant des semaines complètes à d’autres activités. Le côté multisports est important pour nous, ça permet d’ouvrir de nouveaux horizons sportifs aux jeunes, de développer différentes habiletés également. »

À Alma et Dolbeau-Mistassini, on devrait retrouver à nouveau la formule du baseball en avant-midi, et d’une autre activité sportive en après-midi.

Les inscriptions seront lancées sous peu via la page Facebook et le site web du camp de jour JBMA.