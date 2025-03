Les Jeannois en mode séries 

Avec plus que deux matchs à jouer en saison régulière, les Jeannois du Collège d’Alma sont déjà en mode séries éliminatoires. La troupe de Pascal Hudon est à peaufiner les derniers détails autant dans le jeu collectif qu’individuel afin d’arriver fin prête.

« On a amorcé la dernière tranche de six matchs avec l’objectif de s’approcher le plus possible de la qualité de jeu qu’on souhaite atteindre pour les séries. On peaufine encore les petits détails dans notre façon de jouer et on arrive tranquillement au niveau d’intensité sur la glace qu’on se doit d’avoir. Ça fait un bon trois semaines qu’on travaille là-dessus, autant dans les entrainements que dans les parties », mentionne l’entraineur-chef des Jeannois, Pascal Hudon.

Déjà étant la meilleure équipe de la ligue défensivement à cinq contre cinq, les Jeannois ont réussi dans les derniers matchs à trouver le moyen de resserrer encore plus le jeu et d’être plus efficace dans leur territoire. Signe que le plan en place à l’approche des éliminatoires fonctionne bien.

« En séries, parfois la victoire et la défaite se jouent sur peu de chose. Une mauvaise pénalité, une mauvaise décision, un lancer qui n’a pas été pris, tout ça peut faire la différence. Donc on applique vraiment ces détails présentement, le travail avec nos bâtons, la prise de décisions individuelles et collectives. »

Caractère

Même si les Jeannois finiront la saison dans les meilleures formations au classement général, l’équipe a traversé beaucoup d’adversité durant la saison.

Plusieurs leçons ont été apprises, et pourraient jouer un rôle important dans les séries.

« Avant la pause des Fêtes, on a joué beaucoup de matchs avec seulement quatre défenseurs, dont certains qui étaient rappelés du D2. On a eu plusieurs joueurs blessés, et malgré ça, on a réussi à connaitre des séquences victorieuses. Ça montre qu’on est un groupe fort ensemble et que tout le monde est capable de bien jouer et de bien faire dans le rôle qui lui est assigné. »

L’équipe a toujours trouvé le moyen de rebondir durant la saison. Jamais les Jeannois n’ont collé deux défaites consécutives.

« Pour les séries, ce sont des situations intéressantes ça. Ça montre qu’on est capable de trouver le moyen de rebondir après une moins bonne performance. On est capable de revenir de l’arrière aussi dans les matchs, on est capable de garder une avance… C’est de bons outils tout ça à ce moment-ci. »

Séries

En terminant dans les premières positions au classement général, les Jeannois ont un bail pour la première ronde des séries.

Ils débuteront ainsi leur parcours éliminatoire directement en deuxième ronde, qui s’amorcera lors de la fin de semaine du 28-29-30 mars.

Profitant de l’avantage de la glace, la troupe de Pascal Hudon aura la chance de débuter les séries à la maison.