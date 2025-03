En plein contrôle de ses moyens 

L’Académie de boxe le Pugiliste d’Alma continue sa belle progression. Après avoir repris un local pour offrir des cours au Centre Mario-Tremblay l’an dernier, le club voit sa clientèle croitre de plus en plus.

Avec ce nouveau local à leur disposition depuis un peu plus d’un an maintenant, l’Académie a pu ouvrir plus de disponibilités, ce qui a eu pour effet d’attirer de nouveaux membres.

« Avant, on devait jumeler des groupes ensemble, ça nous limitait. Mais là, on est capable d’offrir des cours de boxe et des cours de remise en forme les mêmes soirs à deux endroits différents, et ça fait une grosse différence », commente le propriétaire de l’Académie, Maxime Dallaire.

En janvier dernier, il indique qu’environ 125 personnes étaient inscrites à l’Académie. À la mi-mars, ils étaient tout près de 150 membres.

« Maintenant, l’objectif est de se stabiliser. C’est plus de travail tout ce monde-là, et il faut garder une qualité dans ce qu’on offre aussi. Mais on ne refuse personne. »

Le bassin d’entraineurs à lui aussi augmenté dans les dernières années. Ils sont maintenant huit entraineurs dans l’Académie, chacun ayant leurs responsabilités.

« C’est vraiment l’fun d’être rendu autant de coachs. Ça fait une belle relève. Moi, mon plan de 5 ans, c’est de tranquillement leur laisser un peu plus de place, tout en restant là pour les supporter. Comme ça, je pourrais me concentrer sur d’autres choses, comme le développement de nouveautés pour le club. Et d’avoir autant d’entraineurs, c’est rassurant, l’Académie, c’est mon bébé, je ne voudrais pas que ça ferme quand je vais prendre ma retraite… à 70 ou 80 ans ! »

Tissé serré

Maxime Dallaire souligne par ailleurs l’esprit communautaire très fort qui règne à l’intérieur de l’Académie.

« On est vraiment comme une famille ici. On peut le voir avec le gala de boxe qui s’en vient. On a des membres dans le club qui ne sont pas là pour combattre, mais pour le gala, ils ont embarqué immédiatement pour être bénévoles. Ils s’entrainent avec eux toutes les semaines, et ils veulent s’impliquer pour qu’ils vivent une belle expérience, et pour les encourager, c’est beau à voir. »