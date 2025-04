Une saison sous le signe du renouveau avec Daniel Fortin à la tête du club 

La saison de baseball à Alma s'apprête à reprendre, et l'excitation est palpable alors que les inscriptions sont ouvertes et que les premiers entraînements ont déjà commencé. Cette année marque un tournant important pour le club, qui accueille un nouveau président en la personne de Daniel Fortin. Il prend la relève de Nicolas Dufour, qui a été impliqué pendant 17 ans dans le baseball à Alma, dont les six dernières années à titre de président.

Ce changement à la tête de l’organisation pourrait bien insuffler une nouvelle dynamique, même si Daniel Fortin souligne qu’il poursuivra dans les traces de son prédécesseur.

« Nicolas a fait une job incroyable ici. Je m’aligne avec les mêmes objectifs que lui, soit de faire grandir le baseball, garder notre sport en santé et d’avoir des infrastructures de qualité », mentionne Daniel Fortin, qui a passé les 8 dernières années aux côtés de Nicolas Dufour.

Le conseil d’administration a lui aussi subi quelques changements dans l’entre-saison, alors que certains membres ont quitté leur poste pour laisser leur place à de nouvelles têtes.

Le nouveau président et son conseil ont pour objectif de développer davantage le baseball auprès des plus jeunes.

« Il faut renouveler notre base, essayer d’apporter des nouveautés auprès de nos plus petits pour qu’ils s’inscrivent au baseball. Ensuite, on devra trouver des moyens de les garder accrocher jusqu’à leurs 18 ans, soit la fin de leur parcours dans le baseball mineur. »

Également, M. Fortin souhaite se pencher sur des solutions afin de faire grandir le personnel entraineur dans l’organisation. Pour ce faire, il souhaite se tourner vers le sport-études afin de faire impliquer les joueurs dans ces rôles parfois difficiles à combler.

Saison 2025

Les inscriptions pour la saison 2025 battent actuellement leur plein. Daniel Fortin s’attend à ce qu’encore cette année, le nombre soit autour des 200 joueurs.

Le président remarque d’ailleurs déjà que beaucoup de nouveaux noms apparaissent dans les inscriptions, ce qui est encourageant pour la suite.

Les pré camps sont déjà commencés à l’intérieur du Centre Multisports d’Alma auprès des catégories un peu plus vieilles.

« On est en remise en forme avant de faire les vrais camps et les évaluations afin de former les équipes. Ça donne du temps aux joueurs de se remettre dans le bain, et d’être le plus prêt possible au début de la saison. »

Malgré le fait que les activités soient déjà débutées, il est toujours temps de s’inscrire.

Le début de la saison est prévu pour la fin du mois de mai.

L’héritage de Nicolas Dufour

Nicolas Dufour aura joué un rôle clé dans le développement du baseball mineur à Alma. Durant près de 20 ans il a travaillé pour améliorer les opportunités de développement des jeunes joueurs, ce qui a permis à plusieurs d'entre eux de se démarquer sur la scène provinciale. Sous sa direction, des équipes et joueurs d'Alma ont remporté des médailles et des titres importants, comme les championnats provinciaux U18 A. Nicolas Dufour a été honoré avec le Prix Dollard-Morin pour son engagement bénévole exceptionnel dans le baseball mineur, soulignant toutes ses années d'implication et ses efforts pour relancer ce sport dans la région. Grâce à son leadership, le nombre d'inscriptions au baseball mineur à Alma a considérablement augmenté, témoignant de l'intérêt croissant pour ce sport.