Un Nage-O-Thon qui brasse beaucoup d’argent  

Le club de natation Juvaqua d'Alma a tenu le 3 avril sa première édition en plus de 10 ans du Nage-O-Thon, un événement visant à amasser des fonds pour soutenir les activités des nageurs durant leur saison. L'objectif financier de 10 000 $ a été non seulement atteint, mais il a été largement dépassé avant même le jour de l’évènement. Les jeunes nageurs ont mis tout leur cœur et leur énergie pour assurer le succès de cette initiative, marquée par un soutien impressionnant de la communauté locale.

« Ç’a vraiment été un beau succès, la communauté a vraiment embarqué dans le projet, et les jeunes se sont dépassés. Ils ont mis beaucoup d’efforts, en solo ou en équipe. Certains ont même récolté plus de 700 $. Le premier 100 $ qu’ils ramassaient revenait au club afin de le mettre dans un compte pour acheter de l’équipement, mais ensuite, tout ce qu’ils ramassaient leur revenait directement. Ça permettait de payer leurs sorties en compétition, leur équipement personnel, leur inscription, etc. », commente l’entraineur-chef du club, Antoine Cassan.

En plus de payer ce genre de dépenses pour les jeunes et leur sortie en compétition à l’extérieur de la région, l’argent amassé lors de ce Nage-O-Thon permettra au club de faire des achats dans le futur.

« On a des projets d’équipement qui nous permettrait d’accueillir des compétitions de plus haut calibre encore. Avec les sous récoltés, on serait en mesure de lancer ce projet-là, mais on doit encore discuter avec la Ville pour obtenir des subventions de plus. »

Dépassement

Avec le Nage-O-Thon, non seulement les nageurs avaient pour objectif d’amasser des sous, mais ils devaient également se fixer des défis personnels à atteindre dans la piscine.

Certains ont nagé pendant plusieurs heures consécutives, d’autres ont tenté d’établir des records personnels, voir même des records provinciaux.

« Les jeunes ont vraiment tous embarqué à 100 % dans ce projet, et ils ont fait le maximum pour réussir leurs objectifs financiers et sportifs. Ç’a créé de beaux liens aussi entre les nageurs, l’esprit d’équipe a grandi pendant cet évènement. Souvent, à ce moment-ci de l’année, on remarque des pertes d’énergie, de motivation. De tenir le Nage-O-Thon en fin d’hiver comme ça, ç’a vraiment redonné un boost de motivation aux jeunes pour la fin de leur saison et de leur année scolaire. »

Le Nage-O-Thon pourrait devenir une activité de financement récurrente, mais peut-être pas annuelle, selon Antoine Cassan. Le club a plusieurs idées en tête afin d’aller chercher du financement dans les prochaines années.