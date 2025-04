Un hiver rêvé au Mont Lac-Vert 

L’hiver 2024-2025 aura marqué les esprits au Mont Lac-Vert. Qualifiée de meilleure saison en près d’une décennie par de nombreux visiteurs, elle s’est distinguée par des conditions météorologiques idéales. La neige est tombée en abondance et de manière régulière, et les températures ont été parfaites pour les sports de glisse. Le succès de cette saison témoigne d’un engouement renouvelé pour la montagne et ses activités hivernales.

Cette saison hivernale, qui s’est officiellement conclue le 5 avril dernier, a vu une affluence de près de 18 % par rapport à l’an dernier. Si on inclut la fréquentation de la pente-école, qui a connu beaucoup de succès cet hiver, on estime à près de 30 % l’augmentation d’achalandage par rapport à l’an dernier.

« C’est une belle année, nous sommes contents, mais c’est encore loin de nos objectifs qu’on souhaite atteindre. On a de l’ambition, on veut développer encore beaucoup de choses dans la montagne. Étant donné tout ça, on ne se donne pas trop de tapes dans le dos, mais on peut être content de cette augmentation », commente le directeur général du Mont Lac-Vert, Jean-Christophe Guern.

Ce dernier mentionne que la station a reçu la plus grande quantité de neige en 4 ans, ce qui a permis d’attirer de nombreux skieurs sur la montagne.

« On n’a pas eu vraiment de redoux non plus, notamment durant la relâche. On a eu des bordées de neige régulières, et des températures clémentes pour le ski toute la saison. Les visiteurs ont pu profiter plus que jamais du centre cet hiver. »

Remonte-pente

La saison aurait pu être encore meilleure si le Mont Lac-Vert n’avait pas rencontré de difficulté par rapport à ses remontées mécaniques.

Malgré de gros investissements l’an dernier pour remettre en fonction la deuxième remontée, des problèmes mécaniques sont venus gâcher la remise en fonction de celle-ci.

« La mise à niveau a été faite de manière exemplaire par les entrepreneurs. Par contre, quand on l’a redémarré, plein de petites pièces qui ne faisaient pas l’objet de la mise à niveau ont connu des défaillances. Ça n’a pas été facile de retrouver ces pièces non plus, donc on n’a pas eu ou presque la deuxième remontée en fonction cet hiver… »

Le directeur général se veut toutefois rassurant, mentionnant qu’elle est maintenant 100 % fonctionnelle. Plusieurs petites améliorations seront d’ailleurs refaites d’ici le prochain hiver, notamment l’ajout de bancs rembourrés neufs et d’autres changements esthétiques.

Tarification dynamique

La station de ski a mis en place pour la première fois un système de tarification dynamique pour la vente de ses billets cet hiver. Les clients pouvaient ainsi, en se prenant en avance, acheter des billets à prix réduit. Les billets pouvaient cependant être plus chers en les achetant la journée de sa sortie à la montagne, notamment si l’achalandage était élevé.

« Finalement, peu de billets étaient vendus en avance, mais c’est un processus de faire comprendre ce nouveau fonctionnement à la clientèle. On a des gens qui sont habitués de se lever le matin, de regarder la température et de décider ensuite s’ils sortent skier ou non. On doit continuer à travailler sur la publicité et la sensibilisation par rapport à ça. »