Le Dek Hockey frappe encore fort dans la région 

La saison de Dek Hockey s’apprête à reprendre dans la région, et déjà les indicateurs pointent vers une autre année record. Tant du côté de Dek Hockey Saguenay que de Dek-O-Lac, les inscriptions sont en hausse, confirmant une fois de plus l’engouement grandissant pour ce sport. Année après année, les deux organisations voient leur base de joueurs s’élargir, signe que le dek hockey s’enracine de plus en plus solidement dans les habitudes sportives des amateurs de la région.

Au Lac-Saint-Jean, chez Dek-O-Lac, les inscriptions se poursuivre jusqu’au 30 avril prochain. Mais déjà, on peut s’attendre à voir les chiffres de l’an dernier être dépassés.

« En date du 17 avril, nous sommes déjà à 700 inscriptions dans nos ligues de Saint-Prime, Dolbeau, Hébertville, Alma et Saint-Nazaire. L’an dernier, nous avons atteint les 730 joueurs. On a encore de la neige présentement, et normalement, quand il commence à faire beau, et que nous approchons des derniers jours d’inscriptions, on a un blitz. Donc on peut croire qu’on va dépasser les chiffres de 2024 », commente le président de la ligue, Yohann Gagné.

Non seulement le dek gagne en popularité chaque année, mais les responsables chez Dek-O-Lac font aussi des efforts afin de faire grandir leur sport.

Dans les derniers mois, ils ont commencé à faire des petites cliniques dans des écoles primaires afin d’initier les jeunes à ce sport.

De plus, le nombre de joueuses ne cesse de grandir.

« On a aussi encore cette année notre offre pour aider les jeunes dans le besoin qui voudraient jouer au dek. Grâce à nos commanditaires, on est en mesure d’offrir chaque saison des inscriptions gratuites à une bonne vingtaine de jeunes. Les familles peuvent faire la demande encore cette année, on est fier de cette offre-là. »

Saguenay

Du côté de Dek Hockey Saguenay, les inscriptions chez les juniors battent des records. Ce sont environ 400 jeunes qui joueront au dek cet été dans les installations d’Intencité à Jonquière.

« Historiquement dans la ligue junior, nous tenions une saison de mai à juin seulement. Mais cette année, on prolonge cette saison jusqu’à la mi-juillet, juste avant le début des vacances de la construction. On avait une demande pour une saison d’été, mais on ne savait pas vraiment quelle formule prendre. On se demandait donc comment allait être les inscriptions cette année avec ce changement. Et il faut croire qu’on a visé juste, puisqu’on a une belle augmentation des inscriptions », commente l’adjoint aux opérations et responsable du volet junior chez Dek Hockey Saguenay, Daniel Tremblay-Larouche.

Chez les adultes, les inscriptions sont encore en cours jusqu’au 1er mai, mais on s’attend là aussi à battre des records. L’hiver dernier, un sommet a été atteint quant au nombre d’équipes, avec 92. Il est permis de croire que la progression va continuer cet été.

Les filles sont également de plus en plus nombreuses à s’inscrire. Cet hiver, on comptait 24 équipes dans la classe féminine, comparativement à une douzaine l’année d’avant.