Le retour sur les verts approche à Saint-Gédéon 

Le coup d’envoi de la saison de golf est imminent au Club de Golf Lac-Saint-Jean, à Saint-Gédéon. L’ouverture est prévue dans les alentours du 12 mai, une date qui s’inscrit dans la moyenne des quinze dernières années. Après un hiver particulièrement long, l’enthousiasme est palpable chez les golfeurs de la région, impatients de retrouver les verts du club.

Le directeur général du club, Gérard Lessard, se montre d’ailleurs très heureux de la qualité des terrains ce printemps.

« Nous sommes en train de préparer le terrain pour l’ouverture, on travaille les verts, les trappes de sables, les allées… Mais je dois dire que le terrain a pas mal mieux sorti que l’an dernier. Il y a un an, je dirais que le terrain a sorti comme un 5/10, alors que ce printemps, on a une qualité de terrain de 9/10 », mentionne-t-il.

Cela est en partie dû à un changement de façon de faire à l’automne pour préparer le terrain pour l’hiver.

Concernant la date d’ouverture, au moment d’écrire ces lignes elle n’était pas encore connue. Mais M. Lessard s’attend à ce qu’elle puisse se faire autour du 12 mai.

« On a une corvée le 10 mai, et le casse-croûte ouvre le 12 mai. Donc il est permis de croire qu’on ouvrira autour de ces dates. Ce qui nous retarde un peu, c’est la quantité de pluie qu’on reçoit en ce début mai. »

Membership

L’enthousiasme des membres, lui, ne dément pas. Après un long hiver, les joueurs de golf sont impatients de se retrouver sur les verts du club pour y frapper des balles.

« Le téléphone ne dérougit pas. On a plusieurs personnes qui sont même venues directement au club pour payer leur abonnement de saison. »

Plusieurs nouveaux visages ont d’ailleurs fait leur apparition au club. Le directeur général s’attend, vu cette tendance, que le nombre de membres soit à la hausse cette saison.

« On croit avoir autour de 350 membres cette année. On voit plusieurs nouveaux retraités s’inscrire, c’est bien. On continue aussi de travailler pour attirer des jeunes. C’est important de les amener ici, c’est notre relève, donc on a vraiment plusieurs offres pour eux. »

Nouveautés

Quelques nouveautés sont à souligner cette saison au club de golf.

Tout d’abord, le club a installé 20 nouveaux tapis spéciaux sur le champ de pratique. Ces tapis, souvent utilisés par les professionnels lorsqu’ils donnent des cours, aident au positionnement du golfeur.

Également comme nouveauté, le club organisera chaque semaine des moitié-moitié. L’argent amassé avec cela sera réinvesti directement dans les installations du club.

Enfin, c’est maintenant le club de golf qui opérera le casse-croûte cette année. Les clients peuvent ainsi s’attendre à des baisses de prix pour plusieurs items au menu.