Des formations auprès des parents pour les sensibiliser aux bons comportements 

Dans le but de créer un cadre plus sain, l’Association régionale de soccer (ARS) a mis sur place une formation obligatoire pour les parents de ses deux équipes provinciales élites. L’objectif est de placer des attentes envers le comportement des parents envers les entraineurs.

« L’idée n’est pas d’empêcher les parents de s’exprimer. On veut éviter d’avoir des comportements toxiques ou des problèmes majeurs. On sait que la majorité des parents, lorsqu’ils parlent à l’entraineur, n’ont pas de mauvaises intentions. C’est normal de vouloir comprendre des décisions et de poser des questions. Mais souvent, ça devient beaucoup de petites choses pour les entraineurs qui s’accumulent et qui deviennent lourdes à gérer », explique le directeur régional de l’ARS, Sébastien Sylvestre.

La formation a ainsi pour but de montrer les attentes que l’équipe a envers les parents, les sensibiliser et les éduquer. Ainsi, les parents des joueurs des deux équipes provinciales élites gérés par l’ARS ont participé à une rencontre, et ils ont signé un contrat qui dicte les bonnes règles de conduite à avoir.

« C’est un contrat d’engagement. Le parent, en le signant, s’engage à suivre le cadre que nous mettons en place. On y retrouve, par exemple, les choses qu’ils ont le droit d’aborder avec l’entraineur, et les choses qu’ils ne peuvent pas. On y retrouve aussi les attentes que nous avons envers eux. »

Étendre l’offre

Sébastien Sylvestre aimerait voir cette offre de rencontres avec les parents être offerte à plus d’équipes dans la région éventuellement.

L’enjeu est cependant de trouver une salle où il serait possible de rencontrer le plus de parents possible en même temps.

Mais en attendant, l’ARS recommande ce genre de rencontre auprès de tous les clubs régionaux.

« À l’ARS, à part nos deux équipes élites, nous n’avons pas de jeunes, d’équipes ou de parents à notre charge. C’est de la responsabilité des clubs locaux. Donc on leur recommande d’avoir ce genre de formation, qui a déjà fait ses preuves pour nous. »

En effet, l’an dernier, l’une des deux équipes élites avait offert une telle formation aux parents de ses joueurs. Résultat, aucune situation problématique avec des parents n’avait été remarquée durant cette saison.