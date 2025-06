Une nouvelle équipe de natation voit le jour au Collège d’Alma  

Pour la première fois en vingt ans, le Collège d’Alma aura de nouveau sa propre équipe de natation. Fruit d’une collaboration entre le Collège et le club de natation Juvaqua d’Alma, cette initiative vise à offrir aux étudiants l’occasion de poursuivre leur passion pour la natation tout en poursuivant leurs études dans la région.

L’entraîneur-chef du Juvaqua, Antoine Cassan, est à l’origine du projet. Il a voulu répondre à un besoin grandissant.

« Quand je suis arrivé en poste il y a quelques années, il n’y avait pas beaucoup de nageurs d’âge collégial dans le club, alors qu’on a pourtant un bon programme sport-études au secondaire. Plusieurs jeunes arrêtaient de nager une fois rendus au cégep », explique-t-il.

Devant l’intérêt de certains nageurs de cinquième secondaire souhaitant continuer leur développement sans quitter Alma, Antoine Cassan a décidé d’agir. D’abord en formant un petit groupe de nageurs collégiaux au sein du club, l’entraineur s’est vite rendu compte que les conditions n’étaient pas idéales.

« L’horaire n’était pas adapté et les nageurs n’avaient pas accès au circuit de compétition du RSEQ. »

Il a donc approché le Collège d’Alma pour monter un véritable programme collégial.

« Quand Antoine est venu vers nous, on s’est mis à évaluer l’intérêt des étudiants, raconte Éric Benoit, conseiller à la vie étudiante au Collège. Il y a six ans, on avait vu un petit regain d’intérêt, mais rien de concret. Cette fois, la réponse des étudiants était meilleure. »

Collaboration

Le fonctionnement de la nouvelle équipe repose sur une structure collaborative entre le Collège d’Alma et le Juvaqua. Les nageurs feront partie de l’équipe collégiale tout en s’entraînant avec le club. En compétition, ils représenteront les Jeannois lors des épreuves du RSEQ et le Juvaqua lors des événements civils.

« L’avantage de la natation, c’est que même en équipe, ça reste un sport individuel. Peu importe ton niveau, tu peux participer. Les meilleurs s’affrontent entre eux, et les débutants aussi. Il n’est pas nécessaire d’être un athlète élite pour faire partie de l’équipe », souligne Antoine Cassan.

Pour sa première année, l’équipe compte déjà sur une dizaine de nageurs, tous issus du Juvaqua. L’objectif est d’atteindre une quinzaine d’athlètes, voire plus, grâce à la promotion qui sera faite auprès des étudiants.

« On a des jeunes qui viennent de l’extérieur pour étudier ici, peut-être que certains voudront joindre l’équipe », mentionne Éric Benoit.