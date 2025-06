Le Club de nageurs de l’Ashuapmushuan plonge dans une nouvelle saison prometteuse 

La saison de nage en eau libre s’amorce tranquillement pour le Club de nageurs de l’Ashuapmushuan à Saint-Félicien. Même si l’eau est encore froide, les préparatifs vont bon train pour accueillir les membres et lancer les activités régulières.

« On a un nageur qui s’est lancé à l’eau dès le 4 juin, malgré la température » raconte le président du club, Paul-André Bouchard.

La Ville de Saint-Félicien venait tout juste d’installer les quais et l’échelle, permettant ainsi au club de débuter ses installations. Le balisage de la traversée de 500 mètres et du corridor d’entraînement s’est fait le 9 juin, marquant le vrai coup d’envoi de la saison.

Une saison axée sur la sécurité et la découverte

Parmi les nouveautés cette année, le club s’est équipé d’un défibrillateur externe automatisé, une acquisition qui vient renforcer la sécurité des nageurs.

« Avant, on devait emprunter celui de la Ville, ce qui n’était pas toujours simple. On veut être autonomes et prêts à intervenir rapidement si un incident survenait. »

Le calendrier d’activités conserve ses incontournables, soit la descente de la rivière Ashuapmushuan sur 2 km, une traversée nocturne unique en son genre, et une journée consacrée à un exercice de sauvetage en équipes.

Une hausse marquée des inscriptions

Le club connaît cette année une croissance significative. On compte maintenant une soixantaine de membres, comparativement à une cinquantaine l’an dernier. Cette hausse pourrait s’expliquer, entre autres, par la fermeture temporaire de la piscine municipale à l’automne.

« Les gens doivent se déplacer plus pour nager, alors certains découvrent qu’il y a une belle offre de nage en eau libre ici, chez nous », souligne M. Bouchard.

Un horaire bien structuré

Le club propose des traversées tous les jours de la semaine, sauf avis contraire. À 10 h chaque matin, une sortie est organisée pour les retraités et vacanciers. En semaine, deux autres traversées sont offertes à 16 h 30 et 17 h, ciblant les travailleurs et les jeunes après l’école. Les fins de semaine, seules les traversées matinales sont maintenues.

En complément, un corridor d’entraînement est accessible en tout temps. Il longe la côte et permet aux nageurs de s’entraîner à leur rythme, en toute sécurité. « Ce qui est génial avec ce corridor, c’est que si quelqu’un est trop fatigué pour revenir, le courant le ramène doucement jusqu’au quai », ajoute le président.