Un retour prudent, mais prometteur pour Léandre Bouchard 

Le cycliste professionnel d’Alma, Léandre Bouchard, a effectué un retour à la compétition plus tôt que prévu, après avoir subi une importante blessure au cou lors d’une chute en course.

Victime d’une fracture de la vertèbre cervicale C7, le champion canadien en titre a dû être opéré pour une fusion des vertèbres C6 et C7. Malgré la gravité de la blessure, Bouchard a repris la compétition le 7 juin dernier à Baie-Saint-Paul, un exploit en soi.

« Je suis content de reprendre la course aussi tôt. J’ai travaillé avec mon équipe médicale pour faire un retour rapide, mais sécuritaire. On ne voulait pas prendre de risques inutiles », confie le cycliste.

Même s’il est de retour sur les sentiers, l’Almatois admet que tout n’est pas complètement rétabli. Il ressent encore de légers effets de la blessure et une certaine appréhension persiste.

« C’est comme une petite crainte de me reblesser. Il ne faudrait surtout pas que je subisse une autre chute sévère. Mes muscles du cou ne sont pas encore revenus aussi forts qu’avant. »

Remise en forme

Son rétablissement a été entamé rapidement après l’opération. Dès les premiers jours, il a repris l’activité physique avec de courtes marches, avant de passer au vélo stationnaire après trois ou quatre semaines. Mais reprendre la compétition à plein régime demande encore du temps.

« Je dirais que je me donne à 95 % en course. Ce petit 5 % de retenue fait une différence, ça me coûte quelques places. »

La blessure a obligé Bouchard à rater trois compétitions, incluant la première étape de la Coupe Canada. Cependant, le reste de son calendrier demeure intact. Il participera notamment à la Coupe Canada de Saint-Félicien, à la Coupe Québec du Mont Lac-Vert, ainsi qu’à des événements à Whistler et dans les Maritimes.

Objectifs

Avec une dizaine de fins de semaine de compétitions à venir, Léandre Bouchard voit les prochaines courses comme des étapes préparatoires. Son objectif reste clair, il veut défendre son titre de champion canadien.

« Je suis encore ambitieux. J’aimerais garder mon titre. Sinon, terminer sur le podium serait déjà très bon. »

Et si jamais un doute persiste en cours de route, il n’hésitera pas à se retirer d’une course. « Ce ne serait pas une catastrophe, mais une façon de ne pas ralentir mon rétablissement ou risquer une rechute. »