50/50 des Saguenéens : 1,7 M pour les joueurs et les jeunes de la région

La Fondation des Saguenéens a annoncé un investissement de 1,7 M de dollars cette année pour soutenir les étudiants-athlètes des Saguenéens de Chicoutimi, mais aussi pour différents projets réservés aux jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Cet investissement a été réalisé à la suite du succès monstre du 50/50 des Sags. L'objectif de la Fondation est de promouvoir le développement académique et sportif des joueurs des bleuets pour rendre la formation plus attrayante, mais aussi de rendre le sport plus accessible pour les jeunes partout dans la région.

Différents organismes en bénéficieront.

Cet argent sera distribué dans plusieurs domaines différents, 250 000$ seront remis au RSEQ Saguenay–Lac-Saint-Jean : « La Fondation offrait déjà de l'argent au RSEQ pour des bourses au niveau universitaire, mais cet argent sera pour le niveau primaire et secondaire », souligne Etienne Jacques, président de la Fondation des Saguenéens, qui spécifie qu'ils sont les seuls dans la province à faire ce genre de support. Ce programme constitue cinq volets différents.

D'abord, au niveau primaire, 50 000$ seront réservés au programme Locomotive, qui vise la découverte sportive dans les écoles à coût réduit et l'achat de matériel pour ses activités, alors que 25 000$ seront pour les activités parascolaires. Du côté du secondaire, le programme Filles actives se verra attribuer 50 000$ où l'objectif est de donner aux filles l'envie de bouger et de garder l'activité physique dans leur vie. 75 000$ iront aux activités parascolaires pour bonifier l'offre et réduire les coûts pour les familles. Finalement, les 50 000$ restants, seront pour le matériel sportif et pour les initiatives scolaires non admissibles aux programmes existants pour les deux niveaux scolaires.

« Au nom du RSEQ Saguenay-Lac-Saint-Jean, un immense merci à la fondation des Saguenéens de Chicoutimi pour sa confiance et son engagement au sein de notre région », a déclaré Keven Larivière, directeur général du RSEQ régional.

La Fondation entend également bonifier les campagnes de financement d'une quinzaine d'organismes, d'écoles et d'équipes sportives qui utilisent les services des Saguenéens. Jusqu'à 50 000 $ pourraient être consacrés à cet objectif. Le développement des espoirs du hockey régional figure aussi parmi les priorités, avec un investissement supplémentaire de 30 000 $ destiné notamment à l'acquisition de matériel et de nouvelles technologies.

Il est également mentionné que 750 000$ iront dans un projet majeur dans la région dans le secteur de l'éducation, mais M. Jacques n'a pas souhaité commenter davantage sur le sujet.

50/50 pour des organismes régionaux

Le 4 décembre prochain, le 50/50 de la Loto-Sags se déroulera au profit de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean, « les demandes d'aide alimentaire ne font qu'augmenter, chaque billet permettra de mettre de la nourriture sur la table », selon Catherine Villeneuve, coordonnatrice aux évènements et partenariats stratégiques de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Un autre organisme vivra la même chose en février, mais il sera dévoilé en janvier 2027. Soulignons également que lors du match des espoirs de la Ligue canadienne de hockey (LCH) qui aura lieu le 1ᵉʳ décembre prochain au Centre-Georges-Vézina, 10 000$ de la somme finale amassée seront distribués à un organisme de la région qui sera choisi par la LCH.

D'où provient le succès du 50/50 des Sags ?

Les Saguenéens de Chicoutimi sont la référence en matière d'organisation de hockey à avoir offert aux acheteurs un abonnement par prélèvement automatique. Le concept est d'autoriser la plateforme à prendre un montant d'argent fixe dans votre compte bancaire dès qu'il y a un 50/50 des Sags. Cette stratégie est dorénavant une référence partout au Canada, même chez les équipes sportives professionnelles. Par ailleurs, les membres de la Loto-Sags auront droit à trois nouveaux tirages de 10 000$ chacun, les 6 novembre, 2 janvier et 19 mars prochains.