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Évalué à plus de 200 000 $

Un nouveau sentier de vélo de montagne pour la Pointe-des-Américains

Le 02 novembre 2026 - Modifié à 13 h 54 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La Ville d'Alma souhaite élargir son offre d'infrastructures sportives en misant sur le vélo de montagne. Un nouveau sentier de 2,5 kilomètres sera aménagé au parc de la Pointe-des-Américains d'ici juin 2027, dans le cadre d'un projet évalué à plus de 200 000 $.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, la municipalité a retenu ce secteur notamment en raison de sa proximité avec le centre urbain et afin d'offrir une nouvelle option aux amateurs de vélo de montagne. La Corporation du Parc d'une Rive à l'autre, qui travaille sur le dossier depuis plus d'un an, assurera l'entretien du futur réseau.

Pour la corporation, ce projet vise avant tout à rendre la Pointe-des-Américains accessible à un plus grand nombre de citoyens tout en favorisant les saines habitudes de vie.

L'initiative est accueillie favorablement par la communauté cycliste. Le Club Cyclone d'Alma estime que l'aménagement répond à un besoin bien réel, alors que le vélo de montagne est devenu une activité de plus en plus accessible et populaire auprès des familles.

Pendant qu'Alma investit dans ce nouveau sentier, la situation est bien différente à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Les pistes de vélo de montagne du secteur sont laissées à l'abandon depuis le printemps 2025 en raison d'un projet de forêt urbaine collective destiné à des usages sociaux. La municipalité souhaite éventuellement y intégrer des sentiers de ski de fond d’ici 2028.

Pour l'instant, aucune réouverture des sentiers de vélo de montagne n'est envisagée. Les élus municipaux doivent toutefois rencontrer un groupe de citoyens le 4 novembre afin d'examiner d'éventuelles solutions de rechange pour les adeptes de ce sport.

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