Festivalma se dote d’une nouvelle image de marque

Festivalma amorce un nouveau chapitre de son histoire en dévoilant une toute nouvelle image de marque, une transformation qui s'accompagne également d'une refonte complète de son site web.

L'organisme, bien établi dans le paysage événementiel almatois, avait d'ailleurs suscité la curiosité au cours des derniers jours. Lundi, une publication diffusée sur ses réseaux sociaux annonçait que « Cette semaine on se renouvelle, on se transforme, on évolue », alimentant les spéculations quant à la nature du changement à venir.

Dans un communiqué publié mardi soir, Festivalma explique que cette démarche vise notamment à mieux définir son identité auprès du public. « On nous pose souvent la question : quelle est la différence entre Festivalma et Festirame ? Même après toutes ces années, la distinction n'est pas toujours claire pour la population almatoise », souligne l'organisme.

Si Festirame demeure l'un des événements les plus connus dans la région, Festivalma est en réalité l'organisation qui en assure la gestion et qui chapeaute plusieurs autres rendez-vous majeurs à Alma. L'organisme est notamment responsable de la Campagne de financement du Demi-Million, de Bifröst, de la Fête nationale, de La Grande Nuit d'Alma ainsi que de divers spectacles et activités présentés tout au long de l'année.

Selon Festivalma, cette refonte visuelle va bien au-delà d'un simple changement de logo ou de couleurs. L'objectif est de faire connaître davantage Festivalma et de mieux distinguer l'organisation des nombreux événements qu'elle produit.

« Au fil des ans, Festivalma a évolué, tout comme les événements qu'elle porte. Cette nouvelle image reflète davantage l'organisme d'aujourd'hui : dynamique, accessible, rassembleur et tourné vers l'avenir », ajoute l’organisme.