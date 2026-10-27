Marianne St-Gelais intronisée au Panthéon des sports du Québec

La Félicinoise Marianne St-Gelais a été intronisée, le 26 octobre, au Temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec, une nouvelle reconnaissance qui vient couronner une carrière marquée par de nombreux succès sur la scène internationale.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’ancienne patineuse de vitesse a tenu à souligner l’importance du soutien reçu tout au long de son parcours, estimant que ses réalisations n’auraient pas été possibles sans les nombreuses personnes qui l’ont accompagnée.

« Même si c’est mon nom qui y sera inscrit, cette reconnaissance, elle appartient à tous ceux et celles qui ont fait partie de l’aventure », mentionne-t-elle.

Marianne St-Gelais a notamment tenu à remercier sa famille, ses parents, ses entraîneurs, ses coéquipières ainsi que son agente, Marie-Anik.

La maternité lui permet aujourd’hui de porter un regard différent sur son parcours sportif et sur tout ce que celui-ci lui a apporté.

« Maintenant que je suis maman, je réalise encore plus à quel point le sport m’a apporté. Et j’espère qu’un jour, mes enfants auront eux aussi la chance de vivre tout ce que le sport peut offrir de beau », souligne-t-elle.

Un palmarès remarquable

Originaire de Saint-Félicien, Marianne St-Gelais a connu une carrière exceptionnelle en patinage de vitesse sur courte piste. Cette nouvelle distinction s’ajoute à son intronisation au Temple de la renommée de Patinage de vitesse Canada, en 2023.

En 2009, elle devient championne du monde junior au 500m. L’année suivante, aux Jeux olympiques de Vancouver, elle décroche deux médailles d’argent, une au 500m et une autre avec le relais féminin canadien au 3000 m.

Quatre ans plus tard, aux Jeux de Sotchi, elle ajoute une troisième médaille d’argent olympique à son palmarès, cette fois avec le relais canadien.

En 2016, la Félicinoise atteint un autre sommet en devenant championne du monde senior au 1500m. Aux Championnats du monde de 2017, elle récolte trois médailles d’argent dans les épreuves individuelles du 500m, du 1000m et du 1500m, en plus de terminer deuxième au classement général.

En 2018, elle participe à ses troisièmes et derniers Jeux olympiques, à PyeongChang, avant de conclure son parcours mondial avec une médaille de bronze remportée avec le relais canadien au 3000m, lors des Championnats du monde disputés à Montréal.