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Samedi, 20 juin 2026

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Temps de lecture : 46s

Centre d’histoire et d’archéologie de la Métabetchouan (CHAM)

Le CHAM fermé pour l’été

Le 20 juin 2026 — Modifié à 09 h 05 min le 19 juin 2026
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste de l'Initiative de journalisme local

Le Centre d’histoire et d’archéologie de la Métabetchouan (CHAM) ne pourra pas accueillir de visiteurs cet été. C’est qu’à défaut de subventions pour couvrir ses dépenses de fonctionnement, l’institution muséale n’a plus les moyens de poursuivre ses activités.

Le directeur général intérimaire du CHAM, Robert Charron, sonnait l’alarme depuis longtemps. Depuis qu’il a repris la direction en 2022, il fait des pieds et des mains pour trouver des sources de financement tant privées que publiques. Si ses efforts ont somme toute permis d’amasser quelques dizaines de milliers de dollars en trois ans, c’est bien peu en comparaison de ce dont aurait besoin le musée de Desbiens pour assurer sa pérennité.

Selon Robert Charron, la seule solution véritablement durable est d’obtenir l’agrément du ministère de la Culture et des Communications, ce qui faciliterait l’accès à des subventions pour couvrir les dépenses de fonctionnement de l’institution. 

Fort des nombreuses améliorations qui y ont été effectuées, le CHAM a refait une demande d’agrément plus convaincante que jamais à l’automne 2025. Cependant, en date d’aujourd’hui, le musée est toujours en attente d’une réponse, forçant sa fermeture cet été.

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