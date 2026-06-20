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Temps de lecture : 37s

Les prénoms de nouveau-nés les plus populaires au Québec en 2025

Le 20 juin 2026 — Modifié à 09 h 38 min le 19 juin 2026
Par Émile Boudreau - Journaliste

Retraite Québec a récemment dévoilé les prénoms les plus populaires attribués aux nouveau-nés dans la province en 2025, confirmant une certaine stabilité des tendances observées au cours des dernières années.

En tête du palmarès féminin, Emma continue de dominer. Elle est suivie par Charlotte et Olivia, qui partagent la deuxième position. Florence et Alice complètent le groupe des prénoms les plus en vogue, se disputant les rangs suivants. À noter également l’arrivée de Sofia dans le top cinq.

Du côté des garçons, Noah conserve la première place pour une cinquième année consécutive. Léo se maintient au deuxième rang, suivi de Liam, qui occupe toujours la troisième position.

La progression d’Arthur retient particulièrement l’attention : classé septième en 2024, il grimpe au quatrième rang en 2025. Louis effectue lui aussi un retour remarqué en intégrant le top cinq, délogeant au passage Thomas du classement des cinq prénoms les plus populaires.

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