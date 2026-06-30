La piscine Naudville presque prête!

La nouvelle piscine Saint-Sacrement, rebaptisée piscine Naudville dans la foulée de sa reconstruction, pourra accueillir ses premiers baigneurs aux environs de la mi-juillet.

Les travaux sont presque terminés », affirme la municipalité. Toutefois, dit-on, « les conditions météorologiques particulières du printemps ont ralenti certaines étapes du chantier, ce qui nécessite un peu plus de temps avant l'ouverture ». La coordonnatrice aux communications de Ville d’Alma précise : « Nous sommes à l’étape de la peinture du béton, qui demande une consciencieuse coordination avec les conditions météo. La piscine sera ouverte au cours de prochaines semaines. »

Le bassin sera d’une dimension de 25 m x 18 m. Doté de trois corridors de natation ainsi que d’une entrée à inclinaison progressive pour les personnes à mobilité réduite, il saura plaire à une grande variété d’utilisateurs. De plus, afin de créer « un milieu de vie agréable pour tout le monde », le site sera également agrémenté de jeux d’eau, de tables, de parasols ainsi que de zones ombragées.

Le projet comprend par ailleurs de nouveaux vestiaires qui pourront servir également aux utilisateurs de la patinoire de l’OBL l’hiver durant.

D'ici à l’ouverture de la piscine, les heures de bains libres au Centre Mario-Tremblay seront bonifiées afin de multiplier les occasions de se rafraîchir, mentionne la Ville, ajoutant que les quatre jeux d’eau d’Alma sont actuellement ouverts et accessibles tous les jours.

Le remplacement de la piscine Saint-Sacrement a été rendu possible grâce au financement de la mouture 2025 du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA).