Desbiens: un bris majeur prive plusieurs résidents d’eau potable

De nombreux citoyens de Desbiens sont privés d’eau potable à la suite d’un bris majeur du surpresseur qui alimente une partie du réseau municipal.

Si les résidents du périmètre urbain continuent d’être alimentés en eau par gravité, la situation est différente dans le secteur rural, où le surpresseur est indispensable pour desservir les propriétés situées au sud du Juvénat. Depuis plusieurs jours, les citoyens de ce secteur constataient déjà une baisse de la pression d’eau avant que l’équipement ne cesse complètement de fonctionner.

Selon le directeur général de la municipalité, Mathieu Simard, le surpresseur était en fin de vie et son remplacement était déjà prévu.

« Il s’agit d’un équipement fabriqué sur mesure aux États-Unis, spécialement conçu pour répondre à nos besoins. Nous savions depuis environ un an qu’il présentait des problèmes et son remplacement avait été inscrit au plan triennal d’immobilisations adopté en janvier. Toutefois, sa détérioration s’est accélérée », explique-t-il.

En attendant l’arrivée du nouvel équipement, un surpresseur temporaire doit être installé mardi afin de rétablir l’alimentation en eau. Les secteurs les plus touchés sont le rang 1, le chemin du Trou-de-la-Fée et la Villa des Érables.

Pour répondre aux besoins des citoyens concernés, la municipalité distribuera des contenants de 18 litres d’eau potable à l’épicerie locale. Deux exploitations agricoles touchées recevront également des citernes de 1 000 litres. Les salles de bain du centre communautaire ainsi que les douches de l’école locale seront également accessibles aux résidents privés d’eau.

Les citoyens sont invités à consulter le site Web et les réseaux sociaux de la municipalité afin de suivre l’évolution de la situation. En cas d’urgence, ils peuvent communiquer avec une personne de garde en composant le 418 346-5571, poste 1.