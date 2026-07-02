SUIVEZ-NOUS

Jeudi, 02 juillet 2026

Actualités

Temps de lecture : 1 min 26 s

Ottawa et Québec s’entendent pour protéger le caribou

Le 02 juillet 2026 — Modifié à 07 h 34 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

Le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec ont annoncé mardi la conclusion d’une entente visant le rétablissement et la protection du caribou sur le territoire québécois. L’accord s’accompagne d’un investissement de 25 millions de dollars sur cinq ans de la part d’Ottawa afin de soutenir les mesures de conservation de l’espèce.

Cette contribution du fédéral viendra s’ajouter aux 59,5 millions de dollars déjà prévus par le gouvernement du Québec pour la période 2024-2028. Ces sommes doivent permettre de poursuivre le déploiement d’actions destinées à protéger les populations de caribous et leurs habitats.

L’entente prévoit notamment la mise en œuvre de mesures touchant la gestion, la protection et la restauration de l’habitat du caribou et la désignation d’aires protégées et conservées. La gestion des populations, l’entretien des enclos de maternité et de conservation existants, l’aménagement d’infrastructures ainsi que le suivi et le contrôle des prédateurs constituent d’autres axes de l’entente.

Les communautés autochtones seront appelées à jouer un rôle dans la réalisation de ces initiatives. Ottawa et Québec se sont engagés à les consulter et à les associer à la mise en œuvre des actions prévues. Leur participation est également envisagée dans le suivi des populations, l’application de mesures de gestion de l’habitat, la réalisation de projets de recherche et d’acquisition de connaissances, ainsi que dans l’élaboration d’outils de sensibilisation et l’organisation d’ateliers d’échange de savoirs.

En parallèle, le gouvernement du Canada consacrera 15 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans aux communautés autochtones du Québec afin d’appuyer des projets liés au rétablissement du caribou ou à la protection de son habitat.

Québec souligne par ailleurs que plusieurs mesures déjà mises en place ont permis de ralentir le déclin de certaines populations plus vulnérables. Parmi elles figure la mise en captivité de certains troupeaux, une stratégie qui aurait contribué à stabiliser les effectifs et même à favoriser une croissance dans certains secteurs. Des résultats encourageants ont notamment été observés à Charlevoix et en Gaspésie, où les populations de caribous affichent une hausse. Le gouvernement québécois rappelle également avoir créé plusieurs aires protégées à travers la province.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean appelle à la vigilance
Publié à 14h00

La santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean appelle à la vigilance

Alors qu’un épisode de chaleur marqué par des températures élevées et un fort taux d’humidité touche actuellement le Saguenay–Lac-Saint-Jean et doit se poursuivre jusqu’au vendredi 3 juillet, la Direction de la santé publique de Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean – Universitaire invite la population à redoubler de prudence afin de protéger sa ...

LIRE LA SUITE

Un phénomène « jamais vu » frappe Vauvert
Publié à 12h58

Un phénomène « jamais vu » frappe Vauvert

Jeudi matin, une même phrase revenait sur toutes les lèvres des résidents du secteur Vauvert, frappés par des orages violents durant la nuit : « C’est du jamais vu ». À l’aube, Vauvert n’avait rien du quartier tranquille qu’on lui connaît. Le son perçant des scies à chaîne résonnait alors que les pompiers du Service de sécurité incendie de ...

LIRE LA SUITE

1 M$ investi pour réaliser une œuvre commémorative au Parc national de la Pointe-Taillon
Publié à 12h00

1 M$ investi pour réaliser une œuvre commémorative au Parc national de la Pointe-Taillon

Cent ans après la disparition du village de Jeanne-d’Arc sous les eaux du lac Saint-Jean, une œuvre d’art sera érigée près du Parc national de la Pointe-Taillon pour commémorer cet épisode marquant de l’histoire régionale. Plus d’un million de dollars seront investis dans ce projet unique qui réunira art, ingénierie et mémoire ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES