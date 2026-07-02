Ottawa et Québec s’entendent pour protéger le caribou

Le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec ont annoncé mardi la conclusion d’une entente visant le rétablissement et la protection du caribou sur le territoire québécois. L’accord s’accompagne d’un investissement de 25 millions de dollars sur cinq ans de la part d’Ottawa afin de soutenir les mesures de conservation de l’espèce.

Cette contribution du fédéral viendra s’ajouter aux 59,5 millions de dollars déjà prévus par le gouvernement du Québec pour la période 2024-2028. Ces sommes doivent permettre de poursuivre le déploiement d’actions destinées à protéger les populations de caribous et leurs habitats.

L’entente prévoit notamment la mise en œuvre de mesures touchant la gestion, la protection et la restauration de l’habitat du caribou et la désignation d’aires protégées et conservées. La gestion des populations, l’entretien des enclos de maternité et de conservation existants, l’aménagement d’infrastructures ainsi que le suivi et le contrôle des prédateurs constituent d’autres axes de l’entente.

Les communautés autochtones seront appelées à jouer un rôle dans la réalisation de ces initiatives. Ottawa et Québec se sont engagés à les consulter et à les associer à la mise en œuvre des actions prévues. Leur participation est également envisagée dans le suivi des populations, l’application de mesures de gestion de l’habitat, la réalisation de projets de recherche et d’acquisition de connaissances, ainsi que dans l’élaboration d’outils de sensibilisation et l’organisation d’ateliers d’échange de savoirs.

En parallèle, le gouvernement du Canada consacrera 15 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans aux communautés autochtones du Québec afin d’appuyer des projets liés au rétablissement du caribou ou à la protection de son habitat.

Québec souligne par ailleurs que plusieurs mesures déjà mises en place ont permis de ralentir le déclin de certaines populations plus vulnérables. Parmi elles figure la mise en captivité de certains troupeaux, une stratégie qui aurait contribué à stabiliser les effectifs et même à favoriser une croissance dans certains secteurs. Des résultats encourageants ont notamment été observés à Charlevoix et en Gaspésie, où les populations de caribous affichent une hausse. Le gouvernement québécois rappelle également avoir créé plusieurs aires protégées à travers la province.