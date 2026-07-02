Un bureau de vote au Saguenay-Lac-Saint-Jean?

Le Consulat Général de France à Québec étudie actuellement la possibilité d'ouvrir un bureau de vote à Chicoutimi, en prévision de l'élection présidentielle française qui se déroulera en avril 2027. Quoique pas confirmée pour le moment, l’option est à l'étude.

La mise sur pied de tel bureau de vote au Saguenay éviterait notamment à de nombreux Français vivant au Saguenay-Lac-Saint-Jean de ne pas avoir à se taper un peu plus de deux heures de route pour se rendre à Québec afin d’y exercer leur droit de vote.

Rappelons que pour voter, tout électeur Français doit être inscrit sur la liste électorale consulaire au moins 5 semaines avant le scrutin. Le nombre d'électeurs inscrits dans une région fait partie des éléments pouvant être pris en compte pour évaluer la pertinence d'y ouvrir un bureau de vote.

La Consule honoraire de France au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Coralie Monneret, confirme qu’il y a environ de 4 000 à 6 000 personnes de nationalité Française qui sont actuellement dans la région.