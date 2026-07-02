Violents orages, pannes et dégâts dans plusieurs municipalités de la région

Une tempête de vent a frappé fort mercredi soir, causant d’importants dommages dans plusieurs municipalités du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

En quelques minutes seulement, de violents orages accompagnés de vents puissants, de fortes pluies et même de grêle ont balayé la région, laissant derrière eux arbres déracinés, routes fermées et pannes de courant. Aujourd’hui, des équipes s’affairent à nettoyer les dégâts, notamment à rendre de nouveau les routes disponibles et rebrancher les résidences privées d’électricité.

Parmi les secteurs les plus touchés, Saint-Ambroise a dû mobiliser rapidement ses équipes de travaux publics et les services d’urgence. De nombreux arbres ont été renversés par la force des vents, notamment sur la rue Gaudreault, à proximité de l’aréna, où la chute de plusieurs arbres a forcé la fermeture temporaire de la circulation.

Des propriétés résidentielles ont également subi les contrecoups de l’intempérie. Plusieurs arbres se sont abattus sur des terrains privés, causant des dommages matériels et obligeant les autorités à intervenir rapidement afin de sécuriser les lieux. Les équipes d’urgence ont travaillé une bonne partie de la soirée pour dégager les secteurs affectés et rétablir la situation le plus rapidement possible.

La tempête n’a pas épargné le Lac-Saint-Jean. À Alma, L’Ascension-de-Notre-Seigneur, Péribonka ainsi que dans le secteur de Vauvert, à Dolbeau-Mistassini, les vents ont également laissé des traces importantes. À L’Ascension, la route reliant le village au secteur Saint-Cœur-de-Marie a notamment dû être fermée en raison des nombreux obstacles qui jonchaient la chaussée.

Plusieurs municipalités ont rapporté des arbres arrachés ainsi que la chute de nombreux poteaux électriques. Depuis mercredi soir, des opérations de nettoyage sont en cours afin de dégager les voies publiques et rétablir les services touchés par les intempéries.

Les conditions météorologiques ont également provoqué d’importantes interruptions de courant à travers la région. Selon les données d’Hydro-Québec, plus de 10 000 abonnés étaient privés d’électricité au plus fort des orages, en milieu de soirée mercredi.

Au lendemain du passage de cette cellule orageuse, les municipalités touchées poursuivent l’évaluation des dommages et les travaux de remise en état. Bien qu’aucun blessé n’ait été signalé jusqu’à présent, les autorités invitent la population à demeurer prudente à proximité des arbres fragilisés et des infrastructures endommagées.