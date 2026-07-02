La santé publique du Saguenay–Lac-Saint-Jean appelle à la vigilance

Alors qu’un épisode de chaleur marqué par des températures élevées et un fort taux d’humidité touche actuellement le Saguenay–Lac-Saint-Jean et doit se poursuivre jusqu’au vendredi 3 juillet, la Direction de la santé publique de Santé Québec Saguenay–Lac-Saint-Jean – Universitaire invite la population à redoubler de prudence afin de protéger sa santé et celle de ses proches.

Les autorités rappellent que les épisodes de chaleur peuvent entraîner une détérioration rapide de l’état de santé, particulièrement chez les personnes les plus vulnérables. Les bébés, les jeunes enfants, les aînés ainsi que les personnes souffrant de maladies chroniques ou de problèmes de santé mentale sont davantage à risque de subir les effets de la chaleur.

Pour réduire les risques liés aux températures élevées, la santé publique recommande de boire régulièrement de l’eau, sans attendre d’avoir soif, soit entre six et huit verres par jour. La consommation d’alcool est également déconseillée puisqu’elle peut favoriser la déshydratation.

Les citoyens sont invités à passer au moins deux heures par jour dans des endroits frais ou climatisés, comme les bibliothèques ou les centres commerciaux. Se baigner, prendre une douche ou un bain frais quotidiennement, ou encore rafraîchir sa peau à l’aide d’une serviette mouillée plusieurs fois par jour sont également des moyens efficaces pour maintenir une température corporelle adéquate.

Réduire les efforts physiques

La santé publique recommande également de réduire les efforts physiques, de privilégier les vêtements légers et de prendre régulièrement des nouvelles des personnes de son entourage, notamment celles qui vivent seules ou qui sont en perte d’autonomie.

Les travailleurs exposés à la chaleur, que ce soit à l’extérieur ou dans des environnements intérieurs chauds, sont invités à limiter leur exposition avant les périodes de travail afin de prévenir les épuisements dus à la chaleur et les coups de chaleur.

Du côté des activités sportives et récréatives, les autorités conseillent d’éviter les efforts intenses durant cet épisode de chaleur. Il est aussi recommandé de diminuer l’intensité des activités physiques, de porter des vêtements de couleur claire et à s’assurer qu’une quantité suffisante d’eau est disponible.

Faire attention aux personnes vulnérables

Une attention particulière est également demandée à l’égard des bébés et des enfants. La santé publique recommande de leur offrir de l’eau toutes les 20 minutes, de multiplier les boires pour les bébés allaités et d’offrir de l’eau entre les boires aux nourrissons alimentés au biberon. Les bains, les douches tièdes et les périodes de baignade peuvent contribuer à les rafraîchir, tout comme l’utilisation fréquente d’une serviette humide.

Les parents sont aussi invités à habiller leurs enfants avec des vêtements légers, à leur faire porter un chapeau à larges bords et à limiter les activités extérieures durant les périodes les plus chaudes de la journée. Les enfants atteints d’une maladie aiguë ou chronique devraient réduire ou interrompre leurs activités physiques. Il est également rappelé de ne jamais laisser un enfant seul dans une voiture ou dans une pièce mal ventilée.

Enfin, les autorités insistent sur l’importance de prêter attention aux personnes plus vulnérables de l’entourage durant cette période de chaleur. Un simple appel téléphonique ou une visite à un voisin, un parent ou une personne vivant seule peut permettre de s’assurer de son bien-être et d’intervenir rapidement en cas de besoin.