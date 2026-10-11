Un système automatisé unique au Lac-Saint-Jean pour vérifier les médicaments

La Fondation Hôtel-Dieu d’Alma a pu faire don d’un appareil de vérification automatisée des médicaments d’une valeur de 600 000 $ à l’hôpital d’Alma grâce aux sommes qu’elle a amassées au cours de la dernière année.

L’appareil en question, le système TruCheck, a été conçu pour assurer la qualité, l’exactitude et la traçabilité des sachets de médicaments distribués dans différents établissements de santé, comme les hôpitaux et les résidences privées pour aînés (RPA). Il permet par ailleurs d’accélérer considérablement la vitesse de traitement des sachets.

Dans un contexte pharmaceutique, où la sécurité des patients est primordiale, le système TruCheck permet de réduire de façon significative les vérifications manuelles, et par le fait même, les erreurs humaines. L’ensachage des médicaments demeure toutefois soumis à la supervision du personnel pharmaceutique.

« L’appareil fonctionne à la manière d’une valideuse. Elle prend des photos des médicaments qui passent à l’intérieur et vérifient dans le dossier médical des patients si tous les bons cachets sont là pour toutes les périodes de la journée », explique Elliott Doyle, pharmacien associé chez Familiprix Linda Gaudreault à Alma.

Ce dernier précise que le système TruCheck permet de soulager de deux à trois assistants techniques en pharmacie (ATP), qui peuvent vaquer à d’autres tâches et ainsi rehausser l’efficacité du département.

Unique au Lac-Saint-Jean

Comme toutes les acquisitions de la Fondation Hôtel-Dieu d’Alma, le choix du Système TruCheck n’a pas été fait au hasard, rappelle Jean Lamoureux, directeur général de la Fondation.

« Chaque année, le CIUSSS nous recommande des acquisitions afin de satisfaire la demande en achat d’équipements nouveaux et inédits au Lac-Saint-Jean; on n’est pas là pour remplacer, on est là pour acheter du matériel innovant. »

Jean Lamoureux ajoute que dans le meilleur des cas, les nouveaux appareils permettent ultimement d’attirer des médecins dans les hôpitaux de la région. « C’est aussi un critère important », dit-il.