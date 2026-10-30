Le Club Rotary d’Alma solidaire de l’Ukraine

Les membres du Club Rotary d’Alma mènent actuellement une levée de fonds visant à financer l’achat, par leurs homologues ukrainiens, d’une dizaine de génératrices électriques avant l’arrivée de l’hiver.

La campagne prend la forme d’un tirage avec, comme prix, trois génératrices d’une valeur de 839 $ commanditées par le Centre du Sport Lac-Saint-Jean. L’objectif est d’amasser une somme équivalente au coût d’une dizaine de génératrices en Ukraine, soit environ 7 000 $, grâce à la vente de billets pour le tirage. Il est possible de se procurer un billet jusqu’au 6 novembre en visitant la page Facebook « Rotary Club d’Alma ». Les contributions en argent sont également les bienvenues.

Tous les fonds récoltés seront directement transférés à l’un des Club Rotary d’Ukraine. « C’est préférable de leur envoyer l’argent pour qu’ils achètent les génératrices là-bas. Autrement, on gaspillerait une grande partie des fonds dans les frais de transport », explique Marie-Christine Bouchard, instigatrice de la levée de fonds et membre du Comité Ukraine du Club Rotary d’Alma aux côtés d’Elodie Tremblay et de Christine Imbeault. La rotarienne précise que les fonds transférés entre Club Rotary sont reconnus pour « toujours être utilisés pour les raisons pour lesquelles ils ont été amassés ».

Une façon concrète d’aider

Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’envoi de génératrices en Ukraine revêt une importance humanitaire majeure, car ce type d’équipement permet de maintenir en fonction des services essentiels lorsque les bombardements privent la population d’électricité, particulièrement à l’approche de l’hiver.

Et ce n’est pas qu’une question de lumière. En Ukraine, les dommages causés aux centrales électriques et aux réseaux de distribution peuvent aussi interrompre le chauffage, l’approvisionnement en eau potable et les soins médicaux. L’ONU a documenté ces conséquences lors de l’hiver 2025-2026 alors que des millions de personnes ont subi des pannes prolongées.

« La cause nous touchait particulièrement parce que la plupart des personnes affectées par les pannes d’électricité, ce sont des femmes et des enfants, les hommes étant nombreux à être partis à la guerre, ou pire encore, morts à la guerre », souligne Marie-Christine Bouchard.