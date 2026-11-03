La Grande classe de retour pour une troisième édition

La Fondation du Collège d’Alma tiendra le 29 janvier 2027 la troisième édition de La Grande classe, un événement-bénéfice qui a déjà attiré quelque 475 convives lors de sa dernière présentation. Destinée autant au milieu des affaires qu'au grand public, la soirée vise à soutenir des initiatives favorisant la réussite et l'épanouissement des jeunes.

Dès 17 h, les gymnases du Collège d’Alma seront transformés en un vaste espace festif pour accueillir les participants. L'activité s'inscrit dans la campagne de financement de la Fondation, dont l'objectif est d'amasser 3 millions de dollars d'ici le début de 2028. À ce jour, 2,6 millions de dollars ont déjà été recueillis.

Les sommes générées par La Grande classe, de même que par les grands partenariats et la campagne de dons individuels récemment lancée par la Fondation, serviront à soutenir plusieurs projets. La Fondation prévoit notamment investir dans l'amélioration du milieu de vie collégial, l'octroi de bourses, le fonds d'aide aux étudiantes et étudiants, des projets de recherche ainsi que la construction de la nouvelle résidence étudiante au centre-ville d'Alma.

Une soirée gourmande et musicale

Les convives prenant part à La Grande classe pourront profiter d'une expérience culinaire préparée par trois chefs issus des établissements Le Draveur, Café du Clocher et Blanc Meringue. La programmation comprendra également des encans offrant des expériences exclusives ainsi que des prestations musicales mettant en vedette des membres du corps professoral et de la communauté étudiante des programmes de musique du Collège.

L'événement permettra aussi d'introniser de nouveaux ambassadeurs et ambassadrices au panthéon des diplômées et diplômés. Quelque 100 bénévoles étudiants participeront à l'organisation et au déroulement de la soirée. Leur implication leur permettra notamment d'amasser des fonds destinés à leurs projets de mobilité pédagogique.

Pour le président de la Fondation du Collège d'Alma, Denis Hogue, le succès de l'événement démontre l'adhésion du milieu à cette formule originale.

« Ce qui me réjouit le plus avec La Grande classe, c’est de voir à quel point le milieu s’approprie l’événement. Des gens d’affaires, des partenaires, des membres de la communauté et des gens du Collège se retrouvent autour d’une même table, avec l’envie de passer une belle soirée, mais surtout de contribuer à la réussite de notre jeunesse et, par le fait même, à notre avenir collectif. C’est exactement ce que nous souhaitions créer avec cette soirée. Et quand on voit tout ce que les sommes recueillies permettent de réaliser, on comprend que derrière le plaisir et la fête, il y a des retombées bien concrètes. », a-t-il expliqué.

Les billets déjà en vente

Les billets sont actuellement offerts au coût de 250 $ par personne ou de 2 000 $ pour une table de huit personnes. Le Collège d'Alma rappelle que les places disponibles lors des deux premières éditions ont trouvé preneurs rapidement, laissant présager un fort engouement pour cette troisième édition.