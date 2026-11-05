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Comment bien choisir son manteau d'hiver

Le 05 novembre 2026 - Modifié à 16 h 02 min
Par Olivier Maltais

Ici au Lac-Saint-Jean, l’hiver ne fait pas de compromis. Entre les vents glacés qui balaient la région, les sorties de ski ou les randonnées de raquette en forêt, un bon manteau est votre meilleur allié. Pour vous aider à faire le bon choix, l’équipe d’experts passionnés de votre magasin Sports Experts / Atmosphère du Centre Alma a préparé ce guide d’achat exclusif. Passer nous voir en magasin reste la meilleure façon de tester le confort et de trouver la coupe idéale pour affronter notre climat.

  1. DÉTERMINEZ VOTRE PROFIL D’ACTIVITÉ
    Avant de choisir un style, évaluez vos besoins réels avec nos conseillers :
  • Profil Urbain (Quotidien, commissions, marche lente) : Vous bougez peu et avez besoin d’une isolation maximale de type parka longue. Elle retient la chaleur corporelle lors des arrêts prolongés ou pendant vos déplacements sur l’Avenue du Pont.
  • Profil Actif (Ski, planche, course d’hiver) : Vous générez beaucoup de chaleur. Un manteau trop lourd vous fera transpirer, ce qui mène aux frissons. Privilégiez l’effet multicouche, la respirabilité et les membranes techniques imper-respirantes.
  1. L’ISOLATION : DUVET NATUREL OU SYNTHÉTIQUE ?
    C’est le cœur thermique de votre manteau, et nos étalages regorgent d’options :
  • Le duvet naturel : Offre le meilleur ratio chaleur-poids. C’est l’option idéale pour les froids extrêmes et secs de notre région. Il reste ultra-confortable, léger et très compressible.
  • Le synthétique : Résiste parfaitement à l’humidité et à la neige mouillée. Il sèche rapidement et conserve ses propriétés isolantes même s’il est humide. C’est le choix parfait pour jouer dehors intensément.
  1. LES DÉTAILS TECHNIQUES INDISPENSABLES AU LAC
    Pour contrer nos rafales légendaires, venez examiner ces éléments clés directement sur nos modèles :
  • Le capuchon : Ajustable, isolé et assez grand pour accueillir une tuque ou un casque de protection.
  • Les poignets pare-neige : Des manchons extensibles ajustés qui bloquent totalement l’infiltration d’air froid.
  • Le tissu extérieur : Une coquille robuste, scellée et coupe-vent pour faire barrière au blizzard.
    Pourquoi acheter votre manteau chez nous à Alma ?
    Rien ne remplace l’expérience en magasin. En venant au Centre Alma, vous profitez d’un essai personnalisé où vous pouvez bouger, tester la flexibilité des bras et ressentir le confort réel du vêtement. Nos conseillers locaux connaissent parfaitement la rigueur de l’hiver jeannois et sauront cibler exactement le type de coupe et de protection qu’il vous faut.

Sports Experts Alma
418 662-6513
705, avenue du Pont Nord, Alma

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