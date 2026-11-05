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Adèle Normand, un parcours remarquable droit au cœur

Culture Almatoise

Le 05 novembre 2026 - Modifié à 15 h 42 min
Par Contenu commandité

Mot de la mairesse Sylvie Beaumont

Chères Almatoises, chers Almatois,

Cette semaine, la Ville d’Alma a mené, en collaboration avec la Sûreté du Québec, une opération de sensibilisation pour rappeler l’importance de la vigilance et du respect de la priorité aux passages pour piétons.

Aux passages marqués de bandes jaunes ou blanches, en l’absence de feux de circulation, les automobilistes doivent s’arrêter dès qu’une personne s’engage ou manifeste clairement son intention de traverser.

Certains passages, notamment à l’entrée sud du pont Saint-Georges et près du pavillon Édouard-Moffatt, sont équipés de feux clignotants. Ces dispositifs rendent les passages plus visibles et attirent l’attention des automobilistes afin qu’ils redoublent de vigilance.

Lorsque ces dispositifs sont présents, les piétons sont invités à les activer avant de traverser. Il faut toutefois rappeler que les automobilistes doivent respecter la priorité des piétons même lorsque ces feux clignotants ne sont pas activés. Pour leur sécurité, les personnes qui traversent doivent toujours s’assurer que les conducteurs les ont vues et leur cèdent le passage.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du Mois de la sécurité piétonne et de notre campagne de sensibilisation à la sécurité routière. Avez-vous aperçu Biscotte, la mascotte de la campagne? À travers ses aventures, elle nous rappelle que chaque geste compte.

Je vous invite à faire preuve de prudence et d’attention dans vos déplacements. Ensemble, contribuons à rendre nos rues plus sécuritaires pour toutes et tous.

Adèle Normand, un parcours remarquable droit au cœur

Adèle Normand, jeune athlète de 24 ans, découvre le cyclisme dès son plus jeune âge, principalement grâce à son père, qui lui transmet sa passion. Native d’Alma, elle fait ses premiers pas dans ce sport au sein du club Proco, où elle développe son intérêt pour le vélo. C’est avec le soutien de sa famille qu’Adèle perfectionne sa technique et gagne en expérience dans ce sport, qu’elle pratique depuis toujours aux côtés de sa sœur jumelle.

Au fil des années, Adèle s’est particulièrement distinguée sur les parcours montagneux, où ses qualités d’endurance lui ont permis de se démarquer. Après s’être taillé une place sur le circuit professionnel européen, elle poursuit aujourd’hui sa carrière en Europe. Parmi ses souvenirs marquants figurent les majestueuses Alpes, qu’elle affectionne tout particulièrement pour leurs paysages spectaculaires. C’est d’ailleurs dans cette région qu’elle a obtenu une remarquable 4e place au Grésivaudan Classic en 2022.

Le 26 septembre dernier, Adèle a eu l’honneur de représenter son pays lors des Championnats du monde de cyclisme à Montréal. Sur un exigeant parcours de 180 kilomètres, elle a roulé aux côtés des meneuses de l’équipe canadienne, dont son amie Magdeleine Vallières-Mill. Malgré les nombreux défis du parcours, les athlètes ont démontré une belle cohésion et un solide esprit d’équipe. Participer à une compétition d’une telle envergure à domicile, devant les siens et dans son pays, a rendu l’expérience d’autant plus significative pour elle.

Par sa détermination, sa discipline et sa générosité, Adèle Normand incarne un véritable modèle de persévérance et de dépassement de soi pour la relève sportive de la région.
 

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