Actualités

 Temps de lecture : 49s

Les travaux de sécurisation de la 169 terminés à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Le 14 novembre 2026 - Modifié à 16 h 28 min
Par Yohann Harvey Simard - Journaliste

Le réaménagement du tronçon de la route 169 situé entre la route Saint-André et la rue Saint-Antoine est maintenant terminé, au terme de travaux amorcés à l’été 2022. Le projet, qui représente des investissements de plus de 9 M$, visait principalement à réduire la vitesse, à sécuriser les déplacements et à diminuer les risques de collisions à angle droit, notamment à la suite .

En 2022, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a procédé à l’installation de deux radars pédagogiques de part et d’autre de la route 169, entre l’intersection du 2e Rang Ouest et celle de la rue Saint-Antoine, à l’amélioration du marquage sur la chaussée et à l’abaissement de la vitesse dans le secteur à 70 km/h.

Plus récemment, l’accès à la rue Saint-André a été fermé, tandis que l’intersection de la route 169, de l’avenue Villeneuve et du 2e rang Ouest a été entièrement réaménagée. Des terre-pleins centraux, des voies protégées pour les virages à gauche, des feux de circulation et un meilleur éclairage ont notamment été ajoutés.

Un groupe de travail réunissant des experts du ministère des Transports, des citoyens et des représentants municipaux a contribué à déterminer les mesures de sécurisation du secteur.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Actualités

Roméo Guay déplore les lacunes de la RAMQ
Publié à 16h18

Roméo Guay déplore les lacunes de la RAMQ

Diagnostiqué d’un diabète de type 1 à l’âge de 20 ans, Roméo Guay, résident de Saint-Gédéon maintenant âgé de 21 ans, s’indigne de ce qu’il considère comme une faille du système de couverture de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Il déplore que le simple fait d’avoir été diagnostiqué après son 18 e ...

LIRE LA SUITE

Actualités

Le taux d'échec global est en baisse
Publié hier à 15h59

Le taux d'échec global est en baisse

Le taux d’échec aux examens ministériels au Québec, toutes matières confondues, est passé de 17 % en 2024 à 13 % en 2025, selon le Palmarès des écoles secondaires du Journal de Québec. Parmi les établissements évalués, 45, dont 25 publics, ont amélioré significativement leur cote globale, largement fondée sur les épreuves de juin ...

LIRE LA SUITE

Actualités

QS dénonce la réticence du PQ à lui accorder le statut de groupe parlementaire
Publié hier à 14h00

QS dénonce la réticence du PQ à lui accorder le statut de groupe parlementaire

Le leader parlementaire de Québec solidaire (QS), Alexandre Leduc, accuse le Parti québécois (PQ) de faire preuve d'incohérence dans le cadre des négociations entourant la reconnaissance des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. À la suite d'une première rencontre de négociations entre les partis représentés à Québec, le PQ ...

LIRE LA SUITE

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES

CONSULTEZ NOS ARCHIVES