Le maire de Desbiens, Maxim Lavoie, admet que la première année de son mandat n’a pas été de tout repos. Conscient que son entrée en poste survenait au beau milieu d’un chapitre tumultueux de la municipalité, il ne s’attendait pas à subir autant de hargne de la part de certains citoyens.

« Ç’a été une première année assez intense, résume le maire. Premièrement, j’ai dû trouver un équilibre entre mon travail au MAPAQ et ma fonction de maire. Je me suis mis, et je me mets encore beaucoup de pression pour ne négliger aucun des deux. Et je pense que j’ai réussi. »

Cependant, ce qui a été le plus difficile pour Maxim Lavoie et une partie de son équipe, c’est d’avoir à composer avec les accès de colère et les comportements harcelants de certains citoyens.

« Il y a toujours une part de la population qui est mécontente. Mais là, on a dû appeler la police à quelques reprises lors de séances du conseil municipal, surtout entre notre arrivée [au nouveau conseil] et le retour de Mathieu à la direction générale. »

Des publications disgracieuses et répétées ciblant tantôt des membres du conseil de ville, tantôt le directeur général, ont également circulé sur les réseaux sociaux jusqu’à tout récemment. Affecté moralement par ces propos et ces actes injurieux, le maire confie même avoir songé à quitter ses fonctions à certains moments. Ce n’est toutefois plus cas, dit-il, affirmant s’être créé « une barrière mentale » qui lui permet de maintenir le cap sur ses objectifs.

Maxim Lavoie est père de cinq enfants. Agronome de formation, il travaille comme coordonnateur en transformation numérique au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ). Lorsqu’il a posé sa candidature à la mairie, ce n’était donc pas car il avait du temps à tuer. « La seule raison pour laquelle je voulais devenir maire, et c’est encore vrai, c’est parce que j’aime mon village et que comme beaucoup d’autres citoyens, je voulais un vent de changement. »

Le maire de Desbiens souligne par ailleurs que les séances du conseil de ville sont de moins en moins mouvementées, signe selon lui de l’assentiment croissant des citoyens à son égard.