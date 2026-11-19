La Ville d’Alma annonce que l’avis de non-utilisation de l’eau émis plus tôt aujourd’hui est maintenant levé. Les citoyens desservis par le réseau d’aqueduc municipal peuvent de nouveau utiliser l’eau normalement pour l’ensemble de leurs besoins quotidiens.

Cet avis avait été instauré à la suite d’un bris d’équipement survenu à l’usine de filtration de l’eau potable. Depuis l’incident, des mesures de contrôle ainsi que plusieurs analyses ont été réalisées afin de suivre l’évolution de la situation et de s’assurer de la qualité de l’eau distribuée à la population.

Selon la Ville, les résultats des tests confirment que le pH de l’eau est désormais revenu à l’intérieur des normes réglementaires en vigueur. Les autorités municipales estiment donc que l’eau du réseau est sécuritaire et peut être consommée sans restriction.

Les résidents peuvent ainsi reprendre tous les usages domestiques habituels, notamment la consommation d’eau, la préparation des aliments, l’hygiène personnelle et les activités ménagères.