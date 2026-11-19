La Ville d’Alma demande à l’ensemble des citoyens desservis par son réseau d’aqueduc municipal de cesser immédiatement toute utilisation de l’eau du robinet à la suite d’un bris d’équipement survenu à l’usine de traitement de l’eau.

Selon la municipalité, l’incident a entraîné une hausse du pH de l’eau au-delà de sa valeur normale. Par mesure de précaution, la population est invitée à ne pas boire l’eau du robinet et à ne pas l’utiliser pour la préparation des aliments.

Les autorités demandent également d’éviter toute utilisation de l’eau du réseau pour l’hygiène personnelle, notamment pour le brossage des dents, le lavage des mains ainsi que pour la prise d’un bain ou d’une douche.

Jusqu’à nouvel ordre, les citoyens doivent utiliser de l’eau embouteillée pour tous ces usages essentiels. Les autorités invitent la population à demeurer attentive aux communications officielles de la municipalité pour connaître l’évolution de la situation.