Une poursuite policière impliquant une camionnette volée s'est déroulée tôt vendredi matin entre Alma et Hébertville, menant à l'arrestation d'un homme dans la trentaine originaire de la région de Mascouche.

Vers 5 h, des policiers qui effectuaient une patrouille dans le secteur de la rue du Pont Sud, à Alma, ont remarqué un véhicule commettant une infraction au Code de la sécurité routière. Lorsque les agents ont tenté d'intercepter le conducteur, celui-ci a refusé de s'immobiliser, déclenchant ainsi une poursuite.

Selon les informations rapportées par Radio-Canada, l'enquête a permis d'établir que le véhicule en question, une camionnette neuve, avait été volé peu auparavant dans le même secteur.

La poursuite a pris fin dans le secteur du chemin Saint-Léandre, à Hébertville. Le conducteur a alors été arrêté pour fuite. Les policiers indiquent qu'aucune personne n'a été blessée lors de l'intervention et qu'aucune sortie de route ni collision ne sont survenues pendant la poursuite. L'homme arrêté a été placé en détention en attendant sa comparution en justice.