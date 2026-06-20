Un été déterminant pour les Canadiens

Depuis la nomination de Kent Hughes au poste de directeur général le 18 janvier 2022, le visage des Canadiens de Montréal a considérablement changé. La reconstruction de l’équipe s’est déroulée plus rapidement que prévu grâce à l’arrivée de jeunes talents repêchés tels que Lane Hutson, Juraj Slafkovský et Ivan Demidov, qui ont rapidement laissé leur marque au sein de la formation. L’ancienne administration dirigée par Marc Bergevin avait déjà mis en place des piliers importants comme Cole Caufield et Nick Suzuki. Il faut également lui reconnaître le mérite d’avoir repêché Jakub Dobeš en 2020. Sans sa contribution, le récent parcours éliminatoire du Tricolore aurait très bien pu se terminer dès le premier tour face à Tampa Bay.

Cette belle et longue balade en séries éliminatoires a toutefois mis en lumière certaines lacunes importantes. Pour aspirer sérieusement à la Coupe Stanley, le Canadien doit ajouter de la robustesse ainsi qu’un soutien défensif de premier plan. Pour ceux qui croient toujours en la magie de Disney, il ne sera pas possible d’obtenir ce type de renfort en échangeant uniquement des choix de troisième ronde ou un joueur comme Jayden Struble.

Pour acquérir un joueur d’impact, il faudra probablement sacrifier des éléments de valeur tels que Alexander Zharovsky, Michael Hage ou encore d’autres espoirs moins prisés comme David Reinbacher, Bryce Pickford et Adam Engström. Oui, ça va faire mal et oui, certains de ces joueurs pourraient connaître du succès ailleurs … ou pas mais l’histoire nous rappelle que ce type de pari peut rapporter. En 1993, afin d’obtenir Vincent Damphousse, le directeur général Serge Savard avait notamment cédé Shayne Corson ainsi qu’un espoir très prometteur, Vladimir Vůjtek. Ce dernier représentait même la pièce maîtresse de la transaction aux yeux des Oilers d'Edmonton. Quelques mois plus tard, le Canadien remportait la Coupe Stanley avec Damphousse dans ses rangs, tandis que Vůjtek allait finalement bâtir une brillante carrière … en Europe. Comme quoi échanger des espoirs contre des joueurs établis peut parfois s’avérer extrêmement payant.

Par ailleurs, félicitations à Cole Caufield, récipiendaire du Trophée Lady Byng, remis au joueur ayant démontré le meilleur esprit sportif. Nick Suzuki a quant à lui terminé au quatrième rang du scrutin. Serait-il surprenant de voir un jour Lane Hutson, Noah Dobson, Mike Matheson ou encore Ivan Demidov parmi les finalistes ? Non. Ben c’est ça la problème « : Il y a trop de bon gars à Montréal, pas assez de joueurs capables de déranger l’adversaire. Juraj Slafkovský ne deviendra jamais un Brady Tkachuk, tandis que Josh Anderson demeure trop inconstant pour remplir ce rôle à lui seul. Il y a bien Arber Xhekaj, mais il ne serait pas surprenant de le voir changer d’adresse cet été. Si le Canadien veut franchir une autre étape, Hughes devra trouver un joueur salaud, un homme respecté à l’extérieur de la patinoire, mais détesté par tous ses adversaires une fois le match commencé. En d’autres mots, un joueur dans la lignée de Claude Lemieux. Pour les plus jeunes, je vous suggère d’aller voir des vidéos de lui sur You Tube. Lemieux marquait de gros buts comme le témoigne son palmarès de 4 coupes Stanley et un trompé Conn Smythe. Ah, il n’a jamais gagné de Lady Byng lui !!