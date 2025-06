C’est la fin pour Tam Tam Macadam

L’organisme culturel Monde & Macadam annonce la fin du festival Tam Tam Macadam, qui ne reviendra pas en août 2025. Fort de plus de vingt éditions, le festival international de musiques du monde s’arrête, du moins pour cette année.

Depuis sa création en 1997, des artistes de tous horizons, internationaux, autochtones, émergents, s’y sont produits. Sheenah Ko, Lara Klaus, Mike Paul, Laura Niquay, Pierre Kwenders, ont tous passer par TamTam Macadam au courant des dernières années.

Les raisons de la décision de mettre fin au festival ne sont pas encore connue pour l’instant. On ne sait pas non plus si l’évènement pourrait revenir l’an prochain.

Dans leur communiqué, les responsables de Monde & Macadam expriment leur profonde gratitude à leurs bénévoles, leurs partenaires, et tous les artisans et artistes inspirants et généreux qui ont incarné la mission d’ouverture et de vivre-ensemble durant toutes ces années.