Culture

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Deux auteurs de la région finalistes des Prix du Gouverneur général

Le 29 octobre 2026 à 16 h 00
Par Émile Boudreau - Journaliste

Deux auteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean figurent parmi les finalistes des Prix littéraires du Gouverneur général 2026. Le Conseil des arts du Canada a dévoilé mercredi la liste des œuvres retenues dans le cadre de ce prestigieux concours qui récompense chaque année l’excellence de la littérature canadienne dans les deux langues officielles.

Parmi les finalistes, le Saguenéen Gabriel Marcoux-Chabot se distingue dans la catégorie Romans et nouvelles grâce à son ouvrage Godpèle. De son côté, l’autrice originaire de Chicoutimi Stéfanie Tremblay obtient une place parmi les finalistes de la catégorie Poésie avec son recueil Cinéma.

Les Prix littéraires du Gouverneur général mettent en valeur des œuvres publiées au Canada dans sept catégories, tant en français qu’en anglais. Ils soulignent également le travail des écrivains, traducteurs et illustrateurs qui contribuent au dynamisme du milieu littéraire canadien.

Les finalistes ont été sélectionnés à l’issue d’un processus d’évaluation par les pairs mené par des comités formés par le Conseil des arts du Canada. Les ouvrages retenus ont été choisis parmi les livres publiés au pays au cours de la dernière année.

La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par Gabriel Marcoux-Chabot. Sur sa page Facebook, l’auteur a réagi en écrivant : « Godpèle, finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général 2026! Quelle incroyable nouvelle! Disons que je me sens un peu étourdi… »

Les lauréats seront dévoilés le 12 novembre prochain. Au total, 14 ouvrages seront récompensés, soit un gagnant dans chacune des sept catégories en français et en anglais.

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