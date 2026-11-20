C’était hier, le 19 novembre, à la salle La Tourelle du Collège d’Alma, que se tenait la finale locale de la 48e édition de Cégeps en spectacle. Plus de 125 spectateurs ont assisté à cette soirée mettant en vedette les talents de la communauté étudiante.

Au total, dix groupes et artistes sont montés sur scène dans le cadre de ce rendez-vous annuel consacré aux arts de la scène en milieu collégial. Parmi les performances remarquées, le groupe Les Belleszébons, formé de Julia Deschênes, Nathan Imbeau, Cassiopée Poitras, Maxence Côté et Jakob Dugas, a reçu le prix Coup de cœur du public. De son côté, Clémence Dufour s’est vu remettre le prix Ville d’Alma spectacles.

Le grand prix de la finale locale a toutefois été attribué au groupe Fantasmagorie, composé de Louis-Philippe Tremblay-Maltais, Victor Dallaire, Alexia Lavoie et Héléna Desgagné-Pelletier. Cette victoire leur permettra de participer à la demi-finale régionale de Cégeps en spectacle qui se déroulera le 13 mars prochain à Chicoutimi.